The Idea of ​​You di Anne Hathaway ha battuto i record del mondo dello streaming, ma c’è un problema

Il nuovo film originale di Prime Video, The Idea of ​​You, è complice di star ravvivando la scena romantica con uno straordinario adattamento dell’omonimo romanzo di Robinne Lee del 2017. Con Anne Hathaway e Nicolas Galitzine, la commedia romantica è stata rilasciata in streaming il 2 maggio ed è stata accolta con reazioni per lo più positive. Anche se la premessa del film può sembrare il classico racconto partorito da Wattpad, il regista Michael Showalter ha creato un’esperienza cinematografica degna di nota, cosparsa di alcuni colpi di scena rispetto al libro.

Nulla può essere paragonato alla sensazione di guardare un film su un gigantesco schermo, soprattutto quando il film ha come protagonista un’attrice Premio Oscar come Anne Hathaway. The Idea of ​​You si basa su una trama già vista e letta, riciclata più volte, ma c’è un tocco molto personale in questo adattamento, un tocco molto onesto, che vale la pena guardare fuori dal comfort della TV o dell’iPhone di casa. Il film è recentemente diventato la commedia romantica numero uno di Amazon MGM, battendo la storia dei record con oltre 50 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo nelle prime due settimane! Con un allestimento così perfetto che prevede una star di Hollywood di prim’ordine al centro, supportata da uno dei giovani artisti più seguiti del momento, è indiscutibile che la storia d’amore più popolare di quest’anno meritasse un’uscita nelle sale.

Con oltre 50 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo, The Idea of ​​You è diventata la commedia romantica numero uno di Amazon

“Doveva essere la storia di una donna che si avvicina ai 40 anni e rivendica la propria sessualità e riscopre se stessa”, ha detto l’autrice Robinne Lee. All’inizio, si pensava che The Idea of You fosse una “fan fiction su Harry Styles” dopo che l’autrice ha confessato di essersi ispirata alla star degli One Direction e persino all’attore Eddie Redmayne, ma poi la storia si è trasformata in qualcosa di più veritiero di un semplice film di fantasia per adolescenti. L’adattamento segue la quarantenne e madre single Solène Marchand (Hathaway), che decide di intraprendere una appassionata storia d’amore con la star della boy band più famosa del momento, Hayes Campbell (Galitzine) degli August Moon.

Secondo i dati di Reelgood, The Idea of ​​You è stato il terzo film più visto in streaming nella settimana dal 2 all’8 maggio, battendo film come Late Night with the Devil e la commedia romantica Everyone But You. Ancora più importante, il dramma romantico ha ottenuto un sorprendente punteggio della critica di Rotten Tomatoes pari all’83% e un punteggio del pubblico del 63%. Questi numeri sono impressionanti considerando che le commedie romantiche attirano sempre le critiche più aspre. Con il recente successo al botteghino di Everyone But You – che ha accumulato oltre 219 milioni di dollari in tutto il mondo – The Idea of ​​You dimostra ancora una volta che gli spettatori sono affamati di vedere contenuti romantici nei cinema.

In una nuova era di romanticismo, The Idea of ​​You eccelle oltre la media rispetto alle altre pellicola in streaming. La bravura del regista (già autore del successo del 2017 The Big Sick), la sceneggiatura di Jennifer Westfeldt, il casting impeccabile, le raffinate scene di sesso, gli scorci pittoreschi e il dramma ben ritmato: laddove Everyone But You ha attirato milioni di persone grazie al suo popolare trope dei nemici-amanti, il grande successo di Prime Video è attraente per il pubblico soprattutto perché si riferisce alle donne di tutte le età.

Il successo del film dimostra l’eterno fascino delle commedie romantiche, mettendo in mostra il talento di Anne Hathaway e Nicolas Galitzine

Anne Hathaway è una delle attrici di maggior successo di Hollywood. La star ha onorato i cinema con performance pluripremiate nel corso della sua carriera, insieme a numerose commedie romantiche di successo come Valentine’s Day, Bride Wars, Love & Other Drugs e il fantasy Ella Enchanted. Secondo The Numbers, Hathaway ha incassato oltre 6 miliardi di dollari in tutto il mondo con un patrimonio netto di oltre 80 milioni di dollari. Conoscendo la sua storia al botteghino, è piuttosto scioccante vedere The Idea of ​​You finire direttamente in streaming. Parlando con Vogue, la star commenta: “Una parte di me è entusiasta che un pubblico così vasto possa avervi accesso immediato. E una parte di me è consapevole che questo film sarebbe stato perfetto per il cinema”. Sfortunatamente, il film da record di Prime Video non ha ottenuto una vittoria al botteghino che avrebbe potuto facilmente superare gli incassi complessivi di Everyone But You, la commedia romantica più redditizia degli ultimi anni.

