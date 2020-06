Sul Wall Street Journal è stato raccontato l’incontro tra Quentin Tarantino e Jeff Shell della Universal per la produzione di The Hateful Eight

L’uscita di The Hateful Eight direttamente su iPhone? Un’idea assurda per molti ma non per Jeff Shell. Il boss della Universal ha già stravolto il mondo del cinema accettando di saltare la distribuzione in sala e far uscire Trolls: World Tour direttamente sulle piattaforme digitali. Lo studio ha poi scelto di fare lo stesso con film come Il re di Staten Island e You Should Have Left. Shell ha in seguito affermato che la Universal continuerà a distribuire film direttamente in digitale anche dopo la riapertura dei cinema, scatenando l’indignazione delle catene di cinema AMC.

Tempo fa, però, Shell ha avuto un’idea ancora più controversa: rilasciare un film di Quentin Tarantino direttamente su iPhone. Sul Wall Street Journal di questa settimana, è emerso che Tarantino ha incontrato il dirigente della Universal per pubblicare il suo film western The Hateful Eight. Tarantino aveva bisogno di un grosso budget per il progetto, poiché intendeva girare il film in 70 mm e installare nei teatri di tutto il paese i proiettori che potessero proiettare il film come voleva. Shell, tuttavia, aveva un piano di rilascio completamente diverso per il film, come riporta il Wall Street Journal:

Jeff Shell, all’epoca capo dello studio Universal, aveva espresso il suo tono. ‘E se lo avessimo rilasciato su iPhone?’, Ha detto. “Fantastico”, rispose Tarantino e si precipitò fuori dall’incontro.

Proporre di rilasciare un film di Quentin Tarantino su iPhone, soprattutto se girato in 70 mm, rappresenta praticamente un peccato cinefilo. Alla fine Tarantino collaborò con The Weinstein Company per la produzione di The Hateful Eight.

Shell non aveva comunque del tutto torto per quanto riguardava la preoccupazione per il progetto dal punto di vista aziendale: The Weinstein Company, infatti, spese circa 60 milioni di dollari solo per produrre il film con l’aggiunta delle spese per poterlo girare in 70 mm. La società subì un colpo finanziario dopo che The Hateful Eight incasso solo 155 milioni di dollari in tutto il mondo.

