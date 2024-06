The Girl in the Pool: Freddie Prinze Jr. e Monica Potter riuniti nel nuovo thriller

The Girl in the Pool vede il ritorno di Freddie Prinze Jr. nel mondo dell'horror/thriller!

Dopo oltre due decenni dalla loro collaborazione nella commedia romantica Top model per caso, Freddie Prinze Jr. e Monica Potter tornano insieme sul grande schermo nel thriller drammatico The Girl in the Pool. La trama ruota attorno a Tom, interpretato da Prinze Jr., la cui vita viene sconvolta il giorno del suo compleanno quando la sua amante viene trovata morta nella piscina della sua casa. Preso dal panico e deciso a proteggere la sua famiglia, Tom decide di nascondere la verità, scatenando una serie di eventi caotici che minacciano di distruggere la sua vita perfetta. La tensione cresce ulteriormente quando la moglie di Tom, ignara della tragedia, organizza una festa di compleanno, complicando ulteriormente la situazione.

The Girl in the Pool, tutte le news

Diretto da Dakota Gorman e scritto da Jackson Reid Williams, il film vede anche la partecipazione di Tyler Lawrence Grey, Gabrielle Haugh e Kevin Pollak. Prodotto da Eric Brenner, German Michael Torres, RJ Collins e Larry Greenberg, The Girl in the Pool sarà disponibile nelle sale cinematografiche e in digitale a partire da mercoledì 26 luglio. Con una trama ricca di suspense e un cast stellare, questo film promette di catturare l’attenzione degli amanti del genere thriller.