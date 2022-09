The Cage – Nella Gabbia: cominciate le riprese dello sport-action movie con Aurora Giovinazzo

Sono cominciate le riprese di The Cage – Nella Gabbia di Massimiliano Zanin, sport-action movie al femminile ambientato nel mondo dell’MMA (arti marziali miste). Il film, inedito ed innovativo per il panorama italiano, è prodotto da Rodeo Drive, Wave Cinema, Fairway Film con Rai Cinema.

The Cage – Nella Gabbia: trama, cast e location del film di Massimiliano Zanin

The Cage – Nella Gabbia racconta la storia di Giulia, ex promessa dell’MMA femminile costretta a lasciare il mondo degli incontri dopo un incidente avvenuto durante uno dei suoi combattimenti. Giulia – come si evince dalla sinossi ufficiale del film, è però insoddisfatta della sua vita e sogna di poter tornare sul ring e prendersi finalmente la sua rivincita:

Giulia lavora in un piccolo zoo insieme al fidanzato Alessandro ma la sua nuova vita è scossa dal forte desiderio di ritornare sul ring per ottenere la sua rivincita contro Beauty Killer, l’atleta che è stata causa del suo abbandono. Ad aiutarla ed incoraggiarla c’è Serena, la sua nuova allenatrice. Il loro legame profondo aiuterà Giulia ad affrontare le sue paure liberandola dalla gabbia all’interno della quale rischia di rimanere rinchiusa.

Nei panni delle due protagoniste, Giulia e Serena, vi sono due volti nomi del panorama cinematografico italiano, Aurora Giovinazzo – vista di recente in Freaks Out di Gabriele Mainetti e in Anni da cane di Fabio Mollo – e Valeria Solarino (la trilogia Smetto quando voglio, A casa tutti bene). Completano il cast Brando Pacitto – nei panni del fidanzato di Giulia -, Alessio Sakara, Desirèe Popper – Beauty Killer – e Patrizio Oliva. Il film vanta inoltre la partecipazione di Fabrizio Ferracane, apparso in tantissimi progetti fra il 2021 e il 2022, fra cui Ariaferma, L’Arminuta, Una femmina e Leonora Addio. Le riprese di The Cage – Nella Gabbia si svolgeranno fra Roma e Padova, nella cornice dello zoo Tiger Experience, e termineranno a fine ottobre, per una durata complessiva di sei settimane.