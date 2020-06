The Batman: Matt Reeves starebbe pensando ad un nuovo Joker [RUMOR]

Nuove indiscrezioni parlano della volontà di Matt Reeves di introdurre una nuova versione di Joker nel sequel di The Batman

The Batman deve ancora terminare le riprese, ma Matt Reeves starebbe già pensando al sequel. Di certo, la Warner Bros. ha grandi aspettative sul film soprattutto al box-office, visto il grande hype che c’è online per il Batman versione Robert Pattinson. Tra le varie figure di Gotham vedremo Catwoman e L’enigmista, mentre su Il Pinguino ci sono dei forti dubbi dopo le recenti dichiarazioni di Colin Farrell che ha parlato di un personaggio molto distante da esso.

Il criminale dei criminali di Gotham è senza dubbio il Joker. Dopo le straordinarie interpretazioni di Heath Ledger nella trilogia di Christopher Nolan e quella più recente di Joaquin Phoenix, qualunque attore riporterà il personaggio sullo schermo avrà un’eredita piuttosto pesante.

Secondo le ultime indiscrezioni rilanciate da Daniel Richtman di The Direct, Matt Reeves avrebbe già deciso di introdurre una versione del tutto nuova del Joker nel sequel di The Batman, ma anche in un terzo capitolo. Il casting non è ancora iniziato, ma il web ha rilanciato i nomi di Johhny Depp, Macauley Culkin e Bill Skarsgard.

The Batman sarà una detective story. Quando delle persone iniziano a morire in modi misteriosi, l’eroe dovrà addentrarsi nell’oscuro mondo di Gotham City per cercare indizi e risolvere l’enigma connesso alla storia della città e dei suoi criminali. Nel film, tutti i suoi antagonisti sono liberi ed attivi, e ne vedremo molti perché saranno tutti dei potenziali sospettati.

