The Batman, gli artigli di Catwoman non erano previsti: l’idea di Zoe Kravitz

Gli artigli che vediamo nel nuovo look di Catwoman nel trailer di The Batman sono frutto di un’idea dell’attrice, ma non erano previsti nel design originale

L’attrice Zoe Kravitz, ormai amata dai fan per la sua interpretazione di Catwoman nei trailer di The Batman, parla del rapporto super collaborativo avuto con il regista Matt Reeves durante le riprese. Alcune delle prime scene sono state girate in piena pandemia, durante uno dei primi lockdown. Quando la manicure ancora non era legale, Zoe Kravitz da brava artista ha iniziato ad approfittare delle condizioni particolari in cui si trovava per sviluppare idee sul suo personaggio.

Come abbiamo potuto vedere dai trailer, in The Batman il look di Catwoman è a dir poco perfetto: ogni dettaglio è curato, a partire dalle lunghe unghie, gli “artigli” con cui la Donna Gatto affronta il mondo cercando di sopravvivergli! Ma queste unghie aggressive, lunghissime, non erano parte del design originario per il personaggio di Catwoman. L’idea di questo look “graffiante” è venuta alla bella Zoe durante il lockdown, quando non poteva accedere alla manicure. L’idea è stata poi proposta a Matt Reeves. “Matt ha un’idea molto collaborativa del set” – ha affermato la star – “sul set di The Batman ognuno collabora con una propria idea, molto personale, di come interpretare il proprio personaggio. L’idea delle unghie/artigli da gatta è venuta a me: avevo in mente unghie cresciute in modo selvaggio, vere e proprie armi da gatta!”

Evidentemente, l’idea di Zoe deve essere piaciuta a Matt Reeves, perché le unghie di Catwoman hanno una grandissima personalità sia nei trailer che nelle prime immagini diffuse per The Batman. Il film, con Robert Pattinson nel ruolo dell’Uomo Pipistrello arriverà nella sale a marzo 2022, probabilmente entro la prima settimana del mese. La data diffusa finora è quella del 4 marzo 2022: una data che non può mai venire troppo presto!