In Sweet Girl, Momoa interpreterà un marito che giura di fare giustizia contro le persone che si sono rese responsabili della morte di sua moglie, cercando anche di proteggere, contemporaneamente, sua figlia. Gregg Hurwitz e Philip Eisner hanno scritto la sceneggiatura con la revisione di Will Staples.

Brian Andrew Mendoza farà il suo debutto alla regia proprio con Sweet Girl; questo segnerà una nuova collaborazione con Momoa poiché i due hanno lavorato insieme a Braven e alla serie TV Frontier per Netflix e Discovery Canada. Oltre a questo, Momoa, Brad Peyton e Jeff Fierson di ASAP Entertainment produrranno la pellicola, mentre Martin Kistler sarà il produttore esecutivo.

Sono entusiasta di collaborare ancora una volta con Netflix, ha detto Momoa. Sto mettendo insieme una squadra da sogno a partire da Brad e Jeff fino al mio migliore amico, Brian, che è stato il mio collega per oltre 10 anni. È un sogno diventato realtà collaborare con lui e offrire la sua visione al mondo.

Brad ed io siamo entusiasti di lavorare ad un altro progetto per Netflix, che ci ha davvero fatto sentire a casa, ha dichiarato Fierson. Inoltre, Jason e Brian sono come una famiglia, quindi collaborare con loro in un film dopo aver lavorato per tre stagioni di Frontier è un sogno diventato realtà. Quando abbiamo letto per la prima volta questa sceneggiatura, sapevamo che c’era solo un attore in grado di portare la gravità e la profondità al ruolo di Cooper, ed è Jason.