Super Mario Bros.: Chris Pratt rivela un dettaglio fondamentale del sequel

Super Mario Bros. è il nuovo lungometraggio animato firmato registicamente da Aaron Horvath (Kid Notorius, Teen Titans Go!) e Michael Jelenic (The Batman vs. Dracula, Men in Black: The Series) che porta sul grande schermo il celebro idraulico baffuto mascotte di Nintendo che, da parecchio tempo, ha conquistato il mondo videoludico globale allargando gli orizzonti con un universo colorato e sfaccettato che, mano a mano che il tempo prosegue, diventa sempre più gigantesco e vario. In passato si era già tentato di portare Mario al cinema, con un film che però non è stato per nulla apprezzato dalla critica e dal pubblico perché aveva un taglio totalmente differente dall’originale, con la scelta del live-action che effettivamente stona un po’ con la natura estetica del personaggio originale.

Super Mario Bros. arriverà nei cinema italiani il 5 aprile 2023

Super Mario Bros. parte invece in modo totalmente opposto, partendo da una natura animata che sembra perfettamente adatta se comparata al materiale originale di riferimento. Per fortuna non manca molto all’arrivo della pellicola, ma a quanto pare si sta parlando già del sequel. Vi avvisiamo che stiamo per fare una rivelazione sul lungometraggio, quindi, se non volete sapere proprio nulla del progetto, vi consigliamo di non proseguire nella lettura.

Ebbene, in una recente intervista di CBR con Chris Pratt (Guardiani della Galassia, Jurassic World), che presta la voce a Mario, proprio l’attore ha svelato un aspetto inatteso del lungometraggio. A quanto pare, infatti, ci sarà sicuramente nella pellicola una scena post credits che, con il suo contenuto, va ad anticipare in modo generico cosa andremo a vedere all’interno del seguito del film. Un’idea molto marvelliana che effettivamente funziona a meraviglia. Vi ricordiamo che la realizzazione, prodotta da Illumination Entertainment, Nintendo ed Universal Pictures, arriverà nelle sale italiane il 5 aprile 2023 con la distribuzione ad opera di Universal Pictures.