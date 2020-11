Steve Carell si è mostrato nei panni di Babbo Natale in uno spot tv e i suoi fan sono entusiasti

I fan di Steve Carell lo adorano in queste vesti e hanno chiesto via internet (in più d’uno), un film completo con lui protagonista. Intanto ecco a voi, qui di seguito, il famoso spot:

Come alcuni di voi sapranno, quello che sta per arrivare sarà il week-end delle festività del Ringraziamento, una ricorrenza molto importante negli USA. A questo proposito Comcast ha presentato un nuovissimo spot con Steve Carell che interpreta Babbo Natale mentre tenta di consegnare regali che spera possano entusiasmare le persone dopo le così tante tragedie che abbiamo affrontato quest’anno.

Piuttosto che consegnare semplici oggetti stravaganti, la squadra di elfi riesce a catturare la gioia dei ricordi amati in dei “pacchetti”, e c’è il pacchetto “combattimenti a palle di neve” o “adozione di un nuovo animale domestico”. Con gran parte del mondo in quarantena nella speranza di impedire la diffusione del COVID-19, lo spot abbraccia anche le direttive globali sul distanziamento sociale, poiché Babbo Natale si coordina con i suoi elfi tramite chat video. Vedere l’attore assumere la figura più amata delle vacanze d’inverno ha fatto sì che alcuni fan, vedendolo, desiderassero intensamente di vedere un vero e proprio lungometraggio con Carell protagonista nel ruolo di Babbo Natale. Ecco di seguito i commenti del fandom dell’attore, entusiasta di vedere il loro beniamino nelle amate vesti di San Nicola.

scott olson

Mi stavo chiedendo perché Steve Carell fosse di tendenza – ho pregato che non fosse niente di terribile, perché il 2020 … ma invece ho trovato questo meraviglioso spot di 3 minuti! Quando inizia la produzione del film di Steve Carell Babbo ???

Wondered why Steve Carell was trending – prayed that it was nothing terrible, because 2020… but instead found this wonderful 3 minute commercial! When does the Steve Carell Santa movie begin production??? https://t.co/4P5oUn2ejN — scott olson (@scott_olson) November 26, 2020

@melanienotmelon

Ho bisogno di un film con lui che fa Babbo Natale in modo da poter piangere e ridere allo stesso tempo

I need a Steve Carell Santa movie so that I can cry and laugh at the same time pic.twitter.com/VoCPpetq1x — Mel (@melanienotmelon) November 26, 2020

PGE2 is Fever

Bene, ora abbiamo bisogno di Steve Carell in un film di Babbo Natale. Anche le sue iniziali sono le stesse, SC. (Santa Claus, ndr.) Andiamo, forza

Alright, now we need Steve Carell in a Santa movie. His initials are the same as well, SC. C'monpic.twitter.com/WbXubtUsNn — PGE2 is Fever (@PGE2isFever) November 26, 2020

