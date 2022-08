Stefano Accorsi mostra un fisico super sexy in costume mandando in tilt i fan e… Ferzan Ozpetek! [FOTO]

Stefano Accorsi è in vacanza in Sicilia ed è proprio la foto scattata in terra sicula ad aver mandato in delirio non solo i suoi 667mila fan

Stefano Accorsi in vacanza in Sicilia sfoggia un fisico da Adone. Il vincitore di due David di Donatello, una Coppa Volpi e protagonista di tantissimi film che sono entrati nella storia del cinema italiano, sul proprio profilo Instagram ha condiviso alcuni scatti che hanno fatto il pieno di like. Cinquantuno anni… ma davvero? Per colui che nel 1994 conobbe la popolarità grazie a una serie di spot pubblicitari per il gelato Maxibon, il tempo sembra essersi fermato ad allora.

L'attore bolognese, cresciuto in una frazione di Budrio, Bagnarola, a 51 anni si è mostrato in costume e con un fisico che non ha nulla da invidiare alle leve più giovani. Della stessa opinione tutti i fan tra cui spicca un nome familiare a molti, quello del noto regista turco Ferzan Ozpetek che scrive: "Anvedi!". I due sono amici e si conoscono da anni. L'attore emiliano insieme a lui ha girato tanti film di successo come La Dea Fortuna, Le fate ignoranti e Saturno contro tra i tanti. La loro è un'amicizia genuina che non è stata intaccata né dal tempo né dal successo ottenuto da entrambi. "Ci capiamo al volo da sempre – ha rivelato il regista tempo fa a IoDonna -. Un grande pregio di Stefano è la sua disponibilità. Potrei chiedergli di ripetere una scena di pianto 20 volte e lo farebbe. Ai tempi di Le fate ignoranti abitavo dove sto tuttora, all'Ostiense, a Roma, e Stefano viveva con amici poco più in là, a Piramide. La sera veniva spesso a mangiare da me, nella cucina che ho ancora. Con La Dea Fortuna mi sono innamorato di Edoardo e Jasmine, con i quali non avevo mai girato, ma Stefano resta il vecchio amore. Difetti? No, ma devo dire che io i difetti degli attori – capricciosi, narcisisti – sui miei set non li ho mai visti".