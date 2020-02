Domani sera potrebbe esserci una grande rivelazione su un progetto cruciale per il futuro dell’universo sempre più ampio di Star Wars.

Il prossimo grande evento di Star Wars è proprio dietro l’angolo. Lucasfilm ha creato un’atmosfera di curiosità per mesi intorno al nome in codice “Project Luminous”. Di che cosa, esattamente, si tratta si sa però poco. Il mistero del nome in codice sarà rivelato lunedì 24 febbraio a partire dalle 21.00 ET/7 p.m. PT. Questo secondo Clayton Sandell, corrispondente di ABC (che condivide con Lucasfilm un genitore aziendale) che si occupa di Star Wars. “Star Wars Project Luminous sarà finalmente rivelato lunedì sera”, ha twittato oggi Sandell. “Che cos’è esattamente? I dettagli cominceranno ad emergere domani sera verso le 19:00, ora del Pacifico”. Altri che hanno lavorato nel mondo di Star Wars in passato hanno anche scherzato sul fatto che il grande annuncio del Project Luminous è imminente. Durante il panel editoriale di Star Wars al New York Comic Con, Lucasfilm ha suggerito il suo imminente Project Luminous con il messaggio: “La Forza è ciò che dà a un Jedi il suo potere. È un campo di energia creato da tutti gli esseri viventi….. Fino a…Project Luminous, 2020″. La prima parte di questo messaggio è una citazione diretta di Obi-Wan Kenobi in A New Hope. Il “fino a quando” suggerisce che qualcosa cambierà quando “Project Luminous” debutterà nel 2020.

Star Wars ha parlato per la prima volta il “Project Luminous” alla Star Wars Celebration Chicago. Si dice che “Project Luminous” sia una storia coesiva raccontata attraverso libri e fumetti, inclusi i comunicati della Disney Lucasfilm Press, Del Rey, Marvel e IDW Publishing. A tal fine, Star Wars ha riunito un team di scrittori di fama mondiale per gestire il progetto: Cavan Scott (Adventures), Claudia Gray (Master & Apprentice), Charles Soule (Darth Vader: Dark Lord of the Sith), Daniel José Older (Last Shot), e Justina Ireland (Lando’s Luck). Gli scrittori si sono riuniti con la direzione editoriale di Skywalker Ranch per definire i dettagli della storia del “Project Lumionous”.