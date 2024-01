Star Wars: l’incontro tra Mark Hamill e “sua madre” è totalmente inaspettato!

Star Wars è un universo complesso e stratificato creato da George Lucas nel lontano 1977, con Guerre Stellari (primo nome di quello che sarebbe diventato, in seguito, Episodio IV: Una nuova speranza). Nel corso degli anni, molte cose sono cambiate, diversi personaggi si sono alternati su schermo, così le storie, i pianeti, le narrazioni e molto altro ancora. Insomma, un mondo in continua espansione che purtroppo, almeno sul piano cinematografico, non sta decisamente affrontando un bel momento, complice una trilogia sequel non proprio centrata al massimo. Detto questo, da poco è terminata l’epopea degli Skywalker che ha visto al centro, tra i grandi personaggi che l’hanno popolata, il mitico Luke Skywalker (Mark Hamill), eroe della vecchia tripletta filmica che poi è riapparso recentemente.

Star Wars incontra, finalmente, la realtà

Ebbene, all’interno della trilogia prequel di Star Wars, invece, conosciamo la madre del personaggio, ovvero Padmè Amidala (incarnata da Natalie Portman), una figura fondante per la mitologia di Guerre Stellari che muore dando alla luce proprio Luke e sua sorella Leia (Carrie Fisher). Ebbene, è davvero difficile da pensare, ma grazie ai Golden Globes, due diverse generazioni di Guerre Stellari si sono incontrate. Durante la cerimonia dell’assegnazione dei premi di quest’anno, infatti, come riporta TVLine, erano presenti sia Mark Hamill che la Portman, il primo perché ha consegnato il Premio Cinematic and Box-Office Achievement Award (per la prima volta) a Barbie, la seconda perché era candidata come Miglior attrice in un film commedia o musicale per la sua partecipazione a May December (poi la statuetta è andata ad Emma Stone).

Now I have finally met my "mother", thanks to the @goldenglobes. pic.twitter.com/lkRZQgmLmp — Mark Hamill (@MarkHamill) January 8, 2024

Per la prima volta, quindi, Luke e Padmé si sono riuniti dal mondo di Star Wars a quello reale, il tutto immortalato da un post di Hamill stesso su Twitter, come si può vedere qui sopra. Che dire? Alcune volte la realtà ci regala davvero degli scherzi inaspettati, non trovate?

