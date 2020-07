Star Trek: James McAvoy vuole interpretare a tutti i costi il giovane Picard

L’attore James McAvoy ribadisce nuovamente la sua intenzione di voler interpretare il giovane Jean-Luc Picard in uno dei futuri Star Trek

James McAvoy vuole il bis. Dopo aver interpretato il giovane Professore X nella saga degli X-Men, l’attore vuole vestire i panni di un altro personaggio già portato sullo schermo dal suo collega Patrick Stewart. Stiamo parlando, ovviamente, di Jean Luc Picard, uno dei ruoli più famosi dell’universo di Star Trek.

James McAvoy aveva già ribadito in passato la sua volontà di interpretare il personaggio in un nuovo film o anche nella serie Star Trek: Picard qualora ce ne fosse stato bisogno. Al momento, questo desiderio è rimasto tale, ma l’attore, durante l’ospitata al Jimmy Fallon on The Tonight Show, continua a sperarci:

Questo è l’unico mondo che esiste in cui interpreterò Jean Luc Picard. Qualsiasi altro mondo è solo una realtà alternativa in un brutto episodio di Star Trek. Se non mi assumono, lo farò io con il mio telefono. Questo territorio è mio. Tutti gli altri attori calvi possono andare all’inferno.

