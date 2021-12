Il primo minuto dell’attesissimo Spider-Man: No Way Home è stato diffuso al grande pubblico e supera le più sfrenate aspettative

Spider-Man: No Way Home è il film più atteso del 2021, lo confermano le prevendite stellari avvenute in America, mandando in crash i botteghini online nel primo minuto di apertura. Una notizia come la diffusione al pubblico della scena di apertura del film lancia, infatti, una euforia generale che si prevede esplodere la prossima settimana durante la premiere del film. Il primo minuto, come possiamo vedere, conferma un’intuizione popolare: No Way Home comincia esattamente dove Far From Home finisce. J. Jonah Jameson rivela al mondo la vera identità di Spider-Man: è Peter Parker, il liceale evidentemente più famoso degli States. Un cliffhanger che ha concluso il 2019 e ci ha costretto ad aspettare ben due anni per potersi sviluppare in un epilogo.

La clip – svelata durante una puntata di Late Night With Seth Meyers – mostra gli istanti immediatamente successivi alla grande rivelazione, avvenuta in una posizione alquanto scomoda per il povero Peter/Tom e la sua fidanzata, MJ (Zendaya). I due innamorati, infatti, erano reduci da un primo volo su ragnatele per tutta la città, coronando finalmente la più grande paura di MJ (che ha concluso con un sonoro “Non lo farà mai più“). La rivelazione dell’identità di Spider-Man, insomma, è avvenuta mentre l’eroe era sotto gli occhi di tutti e per di più attaccato ad un ponte. La curiosità, ormai, è davvero tanta, quasi incontenibile. L’attesa, per fortuna, è quasi terminata. Spider-Man: No Way Home – diretto dall’ormai fidato Jon Watts – uscirà nelle sale italiane il 15 dicembre.

Il video – oltre a mostrare l’assoluta gioia di Tom Holland nel presentare la pellicola – non fa altro che confermare una convinzione già diffusa ed assodata: in Spider-Man: No Way Home nulla sarà scontato. Si prospetta proprio una emozionante, rocambolesca avventura!