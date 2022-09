Sonic – Il film: trama e cast del film con Jim Carrey e James Marsden

Sonic – Il film, pellicola tratta dall’omonima saga videoludica di successo, ha sbancato i botteghini di tutto il mondo, conquistando milioni di fan e diventando il primo capitolo di un prolifico franchise. Avventura, azione e tantissimi temi universali – amicizia, amore, desiderio di potere – si mescolano infatti all’interno di una trama ricca di colpi di scena, che racconta del disperato tentativo di Sonic di riappropriarsi dei suoi anelli d’oro, prima che sia troppo tardi.

Sonic – Il Film: trama e cast

Come si evince infatti dalla sinossi ufficiale, Sonic dovrà battere sul tempo il malvagio Dottor Ivo Robotnik, il quale vorrebbe usare gli anelli del riccio blu per i suoi loschi piani:

Sonic si rifugia sulla Terra per scappare da chi vorrebbe usare i suoi misteriosi poteri. Qui, insieme al suo amico Tom – sceriffo di Green Hills – , cerca di fermare il cattivo Dr. Robotnik, intenzionato a catturarlo per sfruttare i suoi poteri e conquistare il mondo.

Sonic, nella versione originale, è doppiato da Ben Schwartz, attore e comico statunitense noto per le sue piccole parti in sit-com e commedie romantiche (Parks and Recreation, 5 appuntamenti per farla innamorare). Tom è invece interpretato da James Marsden, noto al grande pubblico per il ruolo di Ciclope nella saga X-Men. Come il suo collega, è inoltre apparso in numerose rom-com, fra cui Come d’incanto, 27 volte in bianco, oltre che nel drama Le pagine della nostra vita. Sonic potrà inoltre contare sull’aiuto di Maddie, moglie di Tom, impersonata nel film da Tika Sumpter – al suo primo ruolo da co-protagonista dopo piccole parti in numerose serie tv di successo. Completa infine il cast l’istrionico Jim Carrey, che presta corpo, voce e movenze al malvagio Dottor Ivo Robotnik – soprannominato Eggman. Carrey, che è apparso anche nel sequel del 2022, Sonic 2 – Il film, non prenderà invece parte al terzo capitolo.