Sonic 2 – Il Film: svelati i character poster per Sonic, Knuckles e Tails!

Le nuove immagini promozionali per Sonic 2 – Il Film hanno fatto il giro del web. Tuttavia, la promozione del film non sembra arrestarti nemmeno per un attimo!

Sono stati svelati, finalmente, i character poster per i personaggi principali di Sonic 2- Il Film! Abbiamo, dunque, il protagonista assoluto: il velocista Sonic, più determinato che mai. Al simpatico Sonic si aggiunge anche il suo amico Tails ed infine la new entry nel mondo del grande schermo: l’atteso Knuckles, doppiato dalla voce “sexy” dell’attore britannico Idris Elba. Ecco, dunque, una prima occhiata di presentazione ufficiale a questi personaggi che verranno presto visti in azione sul grande schermo!

His enemies are roadquill. #SonicMovie2 speeds into theatres April 8. pic.twitter.com/hTz09Nfw3B — Sonic the Hedgehog (@SonicMovie) February 22, 2022

2 Tails 2 Furious. It’s all about the family in #SonicMovie2 – flying into theatres April 8. pic.twitter.com/zXcivFFyl1 — Sonic the Hedgehog (@SonicMovie) February 22, 2022

Nei giorni passati, sono stati diffusi anche il trailer di Sonic 2 ed il poster ufficiale del film con tutti i personaggi. La data d’uscita italiana è prevista per il 7 aprile. Il cast è stato confermato interamente: James Marsden, Ben Schwartz, Tika Sumpter, Natasha Rothwell, Adam Pally, Shemar Moore, Colleen O’Shaughnessey e Jim Carrey. La sinossi del film rivela che lo scontro tra Sonic ed il suo acerrimo nemico, il Dr. Robotnilk, sarà più aspra che mai: