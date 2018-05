Nelle tre nuove clip tratte da Solo: A Star Wars Story, Han Solo dovrà vedersela con un difficile viaggio nello spazio e con un nuovo amico, Lando

È nelle nostre sale dal 23 maggio Solo: A Star Wars Story, l’ultimo capitolo della saga creata da George Lucas e il nuovo episodio della serie Star Wars Anthology, la serie di film in cui ogni episodio racconta la storia di un personaggio diverso dell’universo di Guerre Stellari.

Distribuito nel nostro paese in circa 800 copie, Solo: A Star Wars Story segue le vicende del giovane Han Solo, forse il personaggio più iconico dell’intero mondo di Star Wars. Conosciuto per essere stato interpretato da Harrison Ford, in questo film Han ha il volto del giovane Alden Ehrenreich. Accanto a lui nel cast troviamo poi Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge e Paul Bettany, insieme a Joonas Suotam.

Il film seguirà quindi il giovane Han nelle prime tappe di quel cammino che lo porterà poi ad essere il personaggio amato da tutti i fan.

Solo: A Star Wars Story porterà il pubblico a bordo del Millennium Falcon, in una nuova avventura incentrata sulla canaglia più amata della galassia lontana lontana. Tra audaci bravate in un mondo criminale oscuro e pericoloso, Han Solo fa amicizia con il suo futuro possente copilota Chewbacca e incontra il famigerato giocatore d’azzardo Lando Calrissian, in un’avventura che determinerà il futuro di uno degli eroi più iconici della saga di Star Wars.

Nelle tre nuove clip tratte dal film, Han avrà a che fare con due nuovi personaggi, che diventeranno presto fondamentali nella sua vita. La prima clip, dal titolo 190 anni, mostra Han e Qi’ra alle prese con un pericoloso viaggio nello spazio. Sarà Chewbecca a mettersi al comando della nave. Nella seconda clip invece, dal titolo Han incontra Lando, assistiamo all’incontro tra i due personaggi. La terza clip, infine, è dedicata a Enfys Nest, pirata che darà filo da torcere al giovane Han.



Pronti a tornare a bordo del Millennium Falcon con Solo: A Star Wars Story?