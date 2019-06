Dal 7 al 13 luglio si svolgerà a Palermo la 14esima edizione di Sole Luna Doc Film Festival, tra l’omaggio a Bernardo Bertolucci e i documentari sul protagonismo di donne nelle zone più pericolose del mondo

I direttori artistici di Sole Luna Doc Film Festival, Chiara Andrich e Andrea Mura, hanno presentato il programma della 14esima edizione della manifestazione siciliana. Dal 7 al 13 luglio, nella cornice del complesso di Santa Maria dello Spasimo a Palermo, si svolgerà un programma di oltre 50 proiezioni, tra cui 20 anteprime. Sono ventiquattro i film, sia lungometraggi sia cortometraggi, che costituiranno le tre sezioni competitive della kermesse: Human Rights (documentari su storie inerenti la negazione dei diritti umani); The Journey (opere sul tema del viaggio come esperienza e metafora della dimensione umana); e Short Docs (sezione dedicata ai cortometraggi su temi di riflessione sociale contemporanea).

Lucia Gotti Venturato, presidente dell’associazione Sole Luna – Un ponte tra le culture, ha sottolineato l’importanza logistica di Palermo come luogo di accoglienza con le seguenti parole:

È in Sicilia che le storie della nostra contemporaneità e il cinema documentario trovano il loro palcoscenico ‘naturale’ in un momento di grandi fibrillazioni in cui anche diritti umani acquisiti vengono messi in discussione

I vincitori delle tre sezioni del Festival sarà decretati da una giuria internazionale, composta dal regista romano Giorgio Treves, dalla documentarista sudafricana Aliki Saragas, dall’attore palestinese Mohamad Bakri, da Costanza Quatriglio, direttrice artistica e coordinatrice didattica del CSC di Palermo, e dalla scrittrice e critica Tiziana Lo Porto. In aggiunta al voto della giuria tecnica, i film in concorso riceveranno voti da due giurie parallele (la Giuria speciale delle scuole, composta da studenti delle scuole superiori di Palermo, e la Giuria Nuovi italiani, composta da giovani che hanno stabilito la loro residenza in città per studiare nell’ateneo universitario di Palermo).

Oltre alla sezione competitiva Sole Luna Doc Film Festival presenta un ricco programma fuori concorso: la rassegna di documentari spagnoli Zonazine proposta dal Festival di Màlaga con l’Instituto Cervantes e diverse proiezioni in collaborazione con l’Institut Francais, il festival Animaphix e una performance di cinema e musica Parola Chiave Mambor prodotta da Kama Productions in collaborazione con Patrizia Speciale Mambor e l’Archivio Mambor. Due gli eventi principali tra le iniziative del fuori concorso, l’omaggio al regista Bernardo Bertolucci e l’anteprima internazionale di Freedom Women di Giancarlo Bocchi. Il Festival sarà inaugurato da una monografica sezione dedicata al regista recentemente scomparso; ospiti delle proiezioni-evento la moglie Clare Peploe e gli storici amici e collaboratori del regista (da Mark Peploe, sceneggiatore de L’ultimo Imperatore, Il tè nel deserto e Piccolo Buddha a Jacopo Quadri, direttore al montaggio de L’Assedio, The Dreamers e Io e te. La rassegna indagherà su Bertolucci regista e documentarista, proiettando cinque suoi lavori: Historie d’Eaux, un episodio del film collettivo Ten Minutes Older: The Cello, L’assedio, La via del petrolio, Strategia del ragno e Piccolo Buddha.

Il second main event è legato alla figura professionale e umana del documentarista Giancarlo Bocchi che presenta, in anteprima internazionale, al Sole Luna Doc Film Festival il ciclo di sei documentari, intitolato Freedom Women, basato sui racconti di vita e sulle battaglie di sei donne in lotta per difendere la libertà delle persone in zone tra le più pericolose al mondo (Afghanistan, Birmania, Colombia, Cecenia, Kurdistan, Sahara Occidentale).