ShorTS International Film Festival 2021: la giornata di domani è dedicata ai giovani spettatori

Mercoledì 7 allo ShorTS International Film Festival torna la sezione dedicata ai più piccoli. In programma anche il film Lumina di Samuele Sestieri

Quella di domani, mercoledì 7 luglio, sarà una giornata interamente dedicata ai più piccoli allo ShorTS International Film Festival 2021, la manifestazione cinematografica in programma a Trieste (e online su MYmovies) fino a sabato 10 luglio. Al via domani, dalle ore 17:00, l’appuntamento con i cortometraggi della sezione Shorter Kids’n’Teens, dedicata ai giovanissimi spettatori. Vero e proprio “festival nel festival”, questa sezione punta a far conoscere la settima arte e il mondo dei cortometraggi anche ad un pubblico giovane, attraverso una sezione pensata apposta per bambini e ragazzi all’interno della storica manifestazione triestina. La selezione dei cortometraggi in concorso quest’anno è stata curata da un gruppo di piccoli cinefili (8 bambini dagli 8 ai 10 anni e 8 ragazzi dagli 11 ai 14 anni). L’evento si terrà presso il Cinema Ariston di Trieste.

La serata di mercoledì 7 luglio al Cinema Ariston prosegue alle ore 20:00 con la proiezione di Lumina di Samuele Sestieri, film in concorso e già presentato a Rotterdam e alla 57° Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro. Al suo esordio il regista Samuele Sestieri realizza una fiaba moderna sull’amore e sulle immagini, girata tra alcuni piccoli borghi dimenticati della Basilicata e luoghi nascosti del Lazio.

Una donna misteriosa si risveglia su una spiaggia deserta. Vaga tra ruderi e macerie, percependo la memoria degli oggetti. Come una fonte di energia, è in grado di riattivare dispositivi tecnologici spenti da tempo. In una città fantasma la donna accede all’archivio digitale dello smartphone appartenuto ad un ragazzo chiamato Leonardo. Apprende così il linguaggio delle immagini e dei suoni e, attraverso i video della relazione fra Leonardo e la sua fidanzata, conosce l’amore.

Alle ore 21:00 si prosegue con l’appuntamento serale al Giardino Pubblico Muzio de Tommasini con il cinema breve di Maremetraggio, sezione competitiva del festival dedicata ai migliori cortometraggi del panorama internazionale.