La 21ª edizione dello ShorTS International Film Festival 2020 arriva sul web con film cortometraggi sezioni di pitch e masterclass con autori ed esperti del cinema

Lo ShorTS International Film Festival, organizzato dall’Associazione Maremetraggio, da Trieste arriva sul web dal 4 al 12 luglio 2020. La 21° edizione si svolgerà così online grazie al supporto tecnico di MYmovies, e attraverso i canali ufficiali della manifestazione. Oltre alle sezioni dedicate a cortometraggi e lungometraggi, il festival presenta altre novità, tra cui una masterclass con l’autore a cui verrà consegnato il premio Cinema del Presente, ancora però ignoto. La nuova categoria dello ShorTS International Film Festival si chiama Science & Society ed è dedicata a corti provenienti da tutto il mondo, con un premio di 3000 euro, in collaborazione con la più importante rassegna europea che si interroga su temi come scienza e tecnologia, ma anche politica e società, l’ESOF2020, sempre in programma a Trieste a settembre.

Come ogni anno, continuano le competizioni per le sezioni Maremetraggio, Shorter Kids’n’Teens e Nuove Impronte. La prima categoria si interessa a corti già vincitori a uno o più Festival internazionali nell’anno precedente alla partecipazione allo ShorTs International Film Festival e quindi in questo caso nel 2019. Per questa sezione i premi in palio sono vari: miglior corto consistente, di 5000 euro, miglior corto italiano e miglior prem1ere film per uno dei corti non ancora distribuiti, e miglior montaggio italiano. Nella sezione Shorter Kids’n’Teens partecipano invece corti, dai generi più disparati, dedicati ai più giovani, con due sottocategorie per due fasce d’età, costituite da una giuria differente composta da piccoli giurati. Questi prodotti audovisivi sono dedicati a bambini di età compresa tra 6 e 10 anni o tra 11 e 15, chiamate rispettivamente Kids e Teens. Nuove Impronte è la sezione dedicata ai lungometraggi del cinema emergente, anche qui di generi diversi, e curata dalla giornalista e critica cinematografica Beatrice Fiorentino. I registi saranno quasi tutti esordienti, anche se già riconosciuti per coraggio, talento e per un’attenzione alla messa in scena cinematografica. I premii di questa categoria sono miglior film, miglior produzione, miglior sceneggiatura e il premio della Critica. Verrà inoltre assegnato anche il Premio del Pubblico all’opera più votata on line.

Confermato per questa edizione dello ShorTS International Film Festival l’appuntamento anche con la proiezione online di cortometraggi fuori concorso: dopo avere ospitato nelle precedenti edizioni corti proventi da vari Paesi, quest’anno l’attenzione va ai corti dell’Estonia, in collaborazione con l’Estonian Short Film Centre. Per quanto riguarda le altre attività del festival, la 24 Hours ShorTS Comics Marathon, storica maratona di fumetti, si svolgerà attraverso un contest gratuito dedicato a disegnatori di ogni età che dovranno, in 24 ore, realizzare un cortometraggio a fumetti. I vincitori potranno avere il proprio lavoro pubblicato in un volume che raccoglie i lavori migliori per ogni edizione. Anche quest’anno lo ShorTS International Film Festival organizza lo ShorTS Pitching Training, un workshop che questa volta si svolgerà interamente online: due giorni di formazione durante i quali i partecipanti, provenienti da tutto il mondo, impareranno come realizzare presentazioni efficaci e persuasive dei loro progetti di realizzazione di cortometraggi. Le lezioni saranno in lingua inglese, come anche i pitch che i partecipanti dovranno esporre di fronte a una cerchia di produttori selezionati.

“È un anno particolare per tutti e dopo aver riflettuto molto siamo giunti alla conclusione che trasferirci online fosse l’unica strada percorribile per questa edizione“, afferma Chiara Valenti Omero, presidente e co-direttrice del Festival. “Lavoreremo consapevoli che le difficoltà sono molte e che questa è una sfida di grande responsabilità, soprattutto per l’attenzione che bisogna prestare agli standard qualitativi e tecnici e perché lo ShorTS International Film Festival non dimentica che l’obiettivo primario del nostro Festival deve essere come sempre l’attenzione nei confronti tanto di autori e produzioni/distribuzioni quanto del nostro pubblico. Ovviamente questo avverrà nell’attesa di poterci rivedere e riabbracciare di persona, magari capitalizzando in futuro ciò che stiamo vivendo in questo periodo, che comunque ci lascerà qualcosa di positivo“. Aggiunge il co-direttore del Festival Maurizio di Rienzo: “l’eterogeneità e la peculiarità delle forme di Cinema espresse nelle diverse sezioni diello ShorTS International Film Festival e i dialoghi, non solo tecnici, con registi e interpreti, resteranno il fulcro di un percorso di scoperte, confronti, idee, da considerare tutt’altro che ‘virtuale’. Un cammino che si originerà da Trieste, città e civiltà di storici incroci e confini mutanti, di spettacolare orizzonte creativo in questo inizio di millennio ampliato appunto dal nuovo Cinema che qui si pensa, sostiene, realizza, proietta“.

