Shia Labeouf in Puglia vestito da frate: che film sta girando?

Shia Labeouf è stato avvistato in Puglia vestito da frate, tra le vie di Giovinazzo e Trani

È l’argomento del giorno, specialmente in Puglia: Shia Labeouf si aggira per le vie italiane vestito da frate e con la barba incolta, sorseggiando un caffè al bar e fermandosi per qualche foto con i fan. Il celebre attore della saga di Transformers si trova in Italia per girare il nuovo film di Abel Ferrara, il quale si concentrerà sulla vita di Padre Pio. Labeouf è stato avvistato più volte tra Giovinazzo e Trani, come riportato da TraniLive, dove appaiono anche delle foto che ritraggono l’attore seduto a una bar del porto di Trani.

L’attore quando è impegnato sul set si porta il lavoro anche a casa, utilizzando il metodo Stanislavskij. Non esce mai dal personaggio ed è per questo che in questi scatti si aggira nei bar vestito da Padre Pio! Il film di Abel Ferrara (L’angelo della vendetta, The Addiction – Vampiri a New York), è nato dopo il documentario uscito 5 anni fa e, a proposito del Santo da Pietralcina, il regista afferma:

Per me, Padre Pio è un leader spirituale, un individuo potente, un religioso. C’era una statua nella chiesa dove sono cresciuto: mio nonno è emigrato a New York con i fratelli quando aveva vent’anni, gli altri non si sono adattati e sono tornati, lui si è costruito una vita. Ma era nato in un paese tra Salerno e Napoli, non lontano da quello di Padre Pio, nello stesso anno. Ed era molto legato alla sua figura, quindi appartiene un po’ alle mie radici italiane.

Il film racconterà la storia di Padre Pio negli anni della sua giovinezza, come sfondo il post Prima Guerra Mondiale. Più precisamente, il regista ha scelto di raccontare quando il Santo ha avuto le stimmate, ovvero nel 1920 durante il massacro del biennio rosso a San Giovanni Rotondo.