Il Selva Nera Fantastic Film Festival è il primo festival internazionale dedicato al cinema fantastico organizzato in Veneto

Torna con una nuova edizione il Selva Nera Fantastic Film Festival, la prima manifestazione interamente dedicata al cinema fantastico e di genere, organizzata in Veneto. Il festival, che si terrà a Selvazzano Dentro, è un evento dedicato a tutti gli amanti del cinema di genere.

Giunto alla sua terza edizione, il Selva Nera si terrà da venerdì 22 a domenica 24 novembre presso l’Associazione Mica Male nella frazione di Tencarola. Come sempre la manifestazione sarà caratterizzata da due concorsi: il primo dedicato ai lungometraggi e il secondo ai cortometraggi. Tutti i lungometraggi in gara competeranno per aggiudicarsi diversi premi, tra cui il Premio al miglior film, la Menzione Speciale per il 2° Posto e 3° Posto e il Premio al film più originale e innovativo. I premi per i corti invece saranno il Premio al miglior cortometraggio” (1° posto), la Menzione speciale – 2° posto e il Premio al miglior cortometraggio splatter alla memoria del compianto Alessandro Vicini.

Tra le novità di questa terza edizione del Selva Nera troviamo il Premio alla Carriera, che quest’anno sarà consegnato al regista Lorenzo Bianchini. Completeranno poi il programma del festival le proiezioni di cortometraggi italiani e stranieri non in concorso e la presentazione di contenuti inediti (clip, teaser, backstage) legati a progetti in sviluppo. Non mancheranno infine gli incontri con registi, scrittori e produttori, oltre agli spazi dedicati alle etichette di distribuzione Shatter Edizioni e Home Movies.

Evento unico della regione, il Selva Nera si propone ancora una volta come luogo e momento di incontri per tutti gli appassionati del cinema fantastico, siano essi addetti ai lavori o semplici spettatori. Lo scopo è quello di creare un ambiente partecipativo, di condivisione e scambio culturale, dando allo stesso tempo spazio e visibilità a quei prodotti indipendenti che difficilmente troverebbero spazio sul grande schermo.

L’ingresso alla manifestazione sarà gratuito per l’intera durata del Festival. Di seguito trovate la locandina dell’evento.