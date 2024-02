Sasquatch Sunset: il trailer del film prodotto da Ari Aster

Il mondo del cinema si prepara a un’avventura unica con il rilascio del trailer di Sasquatch Sunset, un film che promette di portare il pubblico in una straordinaria e surreale avventura nel cuore della natura selvaggia.

Sasquatch Sunset: cast e trama del film

Diretto dai fratelli David e Nathan Zellner e prodotto da Ari Aster, Sasquatch Sunset offre uno sguardo irresistibile su una famiglia di Bigfoot mentre navigano tra le gioie e le sfide della vita nella natura. Il film, dal tono comico e surreale, promette di offrire un mix unico di umorismo e avventura. Come vi abbiamo già detto, Nathan Zellner produrrà, scriverà e co-dirigerà Sasquatch Sunset oltre a recitare nel film. Insieme a lui nei compiti di regia c’è il fratello di Nathan nella vita reale, David Zellner . I due avevano già lavorato insieme su Kumiko, The Treasure Hunter e Damsel. Così recita la sinossi:

“Nelle nebbiose foreste del Nord America, una famiglia di Sasquatch, forse l’ultimo della loro enigmatica specie, si imbarca in un viaggio assurdo, epico, esilarante e, in definitiva, toccante nel corso di un anno. Questi giganti irsuti e nobili combattono per la sopravvivenza mentre si ritrovano in rotta di collisione con il mondo in continua evoluzione che li circonda.”

Il trailer, rilasciato di recente, mostra splendide immagini della natura incontaminata, mentre segue le vicende di una famiglia di Bigfoot e le loro interazioni con il mondo circostante. Con un cast di talentuosi attori, tra cui Jesse Eisenberg e Riley Keough, il film promette di offrire momenti di risate e sorprese.

Sasquatch Sunset è sicuramente uno dei film più strani in uscita quest’anno e promette essere un’ottimo film per chi vuole abbandonare per un po’ la realtà e fare un viaggio in un mondo diverso. Il film debutterà nelle sale cinematografiche il 12 aprile 2024, con un’uscita in streaming prevista per una data successiva.