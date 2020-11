I fan di Breaking Bad sanno che Bryan Cranston ha interpretato il tipo di padre che nessuno vorrebbe mai. Walter è stato un formidabile antieroe, che è sfuggito al proprio controllo personale, rovinando la sua vita e quella della sua famiglia. Nella vita reale, tuttavia, Bryan Cranston è un attore umile e carismatico e un padre di famiglia amorevole, che ha vinto diversi Emmy Awards ed è anche stato persino nominato agli Oscar. Possiamo quindi ben capire perché sua figlia – la vera figlia – voglia intraprendere la sua stessa strada. Taylor Cranston – questo il nome della figlia di Bryan – è un talento nella recitazione e il suo primissimo ruolo è stato proprio in un episodio di Breaking Bad nel 2010.

Chi è Taylor Cranston, la figlia dell’acclamato Bryan?

Nel 1986 Bryan Cranston ha conosciuto Robin Dearden sul set della serie televisiva della CBS Airwold. Quel fatidico incontro ha cambiato per sempre le loro vite. I due si sono sposati nel 1989 e nel 1993 hanno dato alla luce Taylor. Bryan ha sempre espresso il suo amore incondizionato per sua figlia, tanto da usare la sensazione della paura di perderla per una delle scene più intense di Breaking Bad, durante la seconda stagione.

Dopo il suo breve debutto in Breaking Bad, Taylor ha iniziato la sua carriera nel mondo del cinema. Ha recitato dal 2013 al 2014 nella web series 101 Ways to get rejected. Si è poi fatta conoscere a un pubblico molto più vasto nel 2016, recitano nella serie di MTV Sweet/Vicious. Per dieci episodi, la giovane Taylor ha recitato al fianco di Aliza Bennett. Taylor – proprio come suo padre – sembra abile a interpretare ruoli di tutti i tipi, riuscendo a essere sempre impeccabile in ognuno di essi.

Taylor ha deciso però di allontanarsi dal mastodontico nome di suo padre, utilizzando per i vari accrediti dei suoi progetti il nome da nubile di sua madre, Dearden, che è anche il suo secondo nome. Gli ultimi progetti dell’attrice risalgono al 2018, ma chissà, molto presto potremmo vederla sul grande schermo al fianco di suo padre Bryan.

Visualizza questo post su Instagram

