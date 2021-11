Perché Sam Rockwell ha una mano deformata? L’attore racconta lo sfortunato incidente e le sue conseguenze

Sam Rockwell ha confessato ai microfoni cosa accadde quel maledetto giorno.

Sam Rockwell ha una mano deforme. Una vera e propria particolarità, che lo rende facilmente distinguibile anche da chi conosce a malapena il mondo di Hollywood. Ma non è sempre stato così: nella vita dell’attore è, infatti, occorso un episodio, a causa del quale si è reso necessario intervenire chirurgicamente. A raccontare cosa accadde è stato lo stesso volto noto del grande schermo americano e mondiale.

In un’intervista rilasciata al magazine Esquire, Sam Rockwell ha ricostruito le vicende. Ebbene, si trovava alla guida di un’auto, quando un brutto incidente ha finito per ribaltarsi con il mezzo. Qualcosa – ha aggiunto – di analogo è successo al collega Shia LaBeouf, tranne per il fatto che la mano di LaBeouf ha riportato ferite peggiore, ma le dita di Rockwell sono state schiacciate e dunque ricostruite. Nello specifico, quelle della mano sinistra. Le estremità di due o tre falangi appaiono di forma un po’ anomala. L’indice e il medio sembrano permanente piegate alla prima (più lontana) articolazione.

L’anno dove accade l’episodio non è stato chiaramente indicato da Sam Rockwell. Tuttavia, grazie ad alcune minuziose analisi dei fan, è possibile attribuire il periodo al 1993 o forse all’inizio del 1994. Nel 1994 non era uscito quasi nessun suo lavoro e probabilmente si stava riprendendo, sostengono gli ammiratori.

A seguito dell’infortunio, si diceva Sam Rockwell non avesse mai più guidato, preferendo andare in bici per le esigenze di mobilità quotidiane. Tale ipotesi è confutata dalle scene al volante nel lungometraggio Tutto per mia figlia del 1995 e in tanti altri. Sebbene le date esatte delle riprese non siano in parte note, la sua mano appare totalmente naturale, ovvero non danneggiata, fino a Somebody to love – Qualcuno da amare, nel momento in cui è pesantemente fasciata.