Russell Crowe, l’attore duetta insieme a Zucchero sulle note di una cover dei Pearl Jam [VIDEO]

Duetto a sorpresa tra Zucchero “Sugar” Fornaciari e Russell Crowe. Il cantautore romagnolo e l’attore Premio Oscar pe Il Gladiatore regalano al mondo un duetto rock melodico sulle note di Just Breathe, celebre brano della band Pearl Jam. Il videoclip della cover è stato diretto dalla stessa star neozelandese.

Zucchero e Russell Crowe insieme per la cover di Just Breathe

Il videoclip di Just Breathe suggestive scene immerse nella natura ma allo stesso tempo intime in un gioco di luci e atmosfere introspettive. Zucchero e Russell Crowe, in compagnia dei loro fedeli cani, sono protagonisti di un racconto visivo sospeso tra luce e ombra che vuole trasmettere pace e serenità, un profondo dialogo tra due amici sulla vita, come rimanda il brano stesso. La fotografia richiama le tonalità e le suggestioni della copertina dell’album Discover II, creando una continuità visiva tra disco e video.

La collaborazione tra Zucchero e Russell Crowe, nata da un incontro avvenuto a Sydney durante lo scorso tour mondiale del cantante e poi consolidata nel tempo, è contenuta nella deluxe edition di Discover II (EMI / Universal Music Italia), il secondo progetto di cover in cui il cantautore rivisita alcune delle canzoni che ha amato di più nella sua vita, reinterpretandole a modo suo. L’album, disponibile in versione standard (digitale, CD e doppio LP) e in versione deluxe (digitale e box deluxe in tiratura limitata e numerata in triplo LP e CD), contiene i singoli Amor Che Muovi Il Sole, Acquarello e Una Come Te, oltre alle collaborazioni con Paul Young, Oma Jali, Jack Savoretti, Irene FornaciarI e Salmo.