Ronn Moss sulla lamentela di Briatore per i prezzi in Puglia: “qui è come la California”

Dopo aver speso un quarto di secolo nei panni di Ridge Forrester, la vita di Ronn Moss è radicalmente cambiata. Oggi, con la moglie Devin, trascorre metà anno nella ridente Puglia. Dopo aver girato le ultime scene di Beautiful in quel di Pomigliano a Mare nel 2012, si era ripromesso di tornarci. Non aveva, infatti, avuto l’opportunità di scoprirne le meraviglie. È stato amore a prima vista. Rispetto agli Stati Uniti, la Regione vanta dei borghi unici e inconfondibili.

Ronn Moss replica a Flavio Briatore sui prezzi in Puglia

Abituato ai ritmi frenetici di Los Angeles, dove ha passato buona parte della sua vita per motivi di lavoro, oggi sente che è il momento di trovare un po’ di pace. Ha trovato il suo posto perfetto. Gli piace essere circondato dagli ulivi secolari, sentire la natura crescere attorno a lui, vedere gli alberi che esplodono di frutta.

Apprezza il vino rosso, davvero forte, la cucina sana, a differenza del cibo spazzatura americano, spiega Ronn Moss al Corriere del Mezzogiorno. Vi si trasferisce da maggio a ottobre, mentre nella parte restante dell’anno la passa a Scottsdale, in Arizona.

Nel corso dell’intervista gli è stato chiesto cosa ne pensasse della polemica sollevata da Flavio Briatore a Zona Bianca su Rete 4. Il fondatore ha definito le cifre una follia, andando dai 60 agli 80 euro per un ombrellone e due lettini. Non lontano dalle cifre di Montecarlo.

Di rimando, precisato di non sapere chi sia Briatore, Ronn Moss si è detto estraneo alla questione. Tuttavia, ha tenuto a sottolineare che la Puglia è come la California. E il clima è lo stesso. Sente che gli italiani non si rendano conto della fortuna di poter godere di certi luoghi.

