Ron Howard presenta al mondo il nuovo amore dopo un grande dolore ma non mancano e critiche [FOTO]

Perdere un cane è un dolore che solo chi ha amato e perso un fedele compagno a quattro zampe può davvero comprendere. Il celebre regista, produttore e attore americano Ron Howard ha recentemente affrontato questa triste realtà con la perdita del suo amato Collie, Cooper, dopo 13 “meravigliosi” anni insieme.

Ron Howard ha ricevuto molte critiche (ma non solo) dopo il suo post su instagram

Ron Howard, noto per i suoi numerosi successi cinematografici, tra cui Apollo 13, A Beautiful Mind, e Il Codice Da Vinci, ha condiviso la notizia su Instagram insieme ad una commovente foto di lui e Cooper.

Nel suo messaggio, Ron Howard ha ricordato il momento in cui ha portato a casa Cooper come cucciolo 13 anni fa e ha espresso il dolore per la sua dipartita prematura. Ha descritto Cooper come una parte eccezionale della sua famiglia e ha ricordato con affetto i momenti trascorsi insieme. Il regista ha elogiato la speciale connessione che aveva con Cooper e ha concluso il suo messaggio con un commovente “RIP Cooper-Duper”.

Ron Howard, che attualmente possiede anche un cane dei Grandi Pirenei di nome Puddin, può contare sul sostegno della sua famiglia per superare questo momento difficile. Tuttavia, come ha sottolineato il regista, il vuoto lasciato da Cooper sarà difficile da colmare, poiché il legame tra un proprietario e il suo cane è unico e irripetibile.

Il post di addio di Howard a Cooper ha suscitato un’ondata di sostegno e solidarietà da parte di migliaia di persone che condividono il dolore e la tristezza di perdere un compagno come un cane. Tuttavia, non tutti sono stati positivi con il regista. Alcuni utenti, infatti, lo hanno accusato di aver comprato un cane invece di adottarlo, sostenendo che sarebbe stata una scelta migliore e molto più eticamente giusta.

