Addio a Richard Lewis: l’attore aveva 76 anni

Il mondo della commedia è in lutto per la scomparsa di Richard Lewis, uno dei cabarettisti più amati e rispettati d’America. Conosciuto per la sua comicità, il suo spirito e il suo talento innegabile, Lewis ha lasciato un’impronta importante nell’industria dell’intrattenimento.

Richard Lewis: l’attore era affetto dal Morbo di Parkinson

Richard Lewis, noto per il suo ruolo nella serie televisiva Curb Your Enthusiasm della HBO, è deceduto nella sua casa di Los Angeles all’età di 76 anni dopo aver subito un infarto. La sua morte è stata confermata dal suo pubblicista Jeff Abraham, lasciando un vuoto nel mondo della commedia che sarà difficile da colmare.

Nato a Brooklyn il 29 giugno 1947, Richard Lewis ha iniziato la sua carriera nelle scene comiche di New York e Los Angeles negli anni ’70, emergendo come una delle stelle più luminose del circuito. Con il suo stile autoironico, tagliente e brutalmente onesto, il comico ha conquistato il pubblico con la sua sagacia e il suo umorismo. In Curb Your Enthusiasm Richard Lewis ha interpretato una versione romanzata di se stesso e ha affiancato il suo amico d’infanzia Larry David in una serie di avventure comiche e surreali. Cosa che lo ha reso famoso ad un pubblico molto più vasto.

Oltre al suo lavoro nelle serie tv, Lewis ha avuto una prolifica carriera nel cinema e nel teatro. I suoi crediti cinematografici includono ruoli in film come Robin Hood: Men in Tights e Leaving Las Vegas, mentre sul palcoscenico ha dimostrato il suo talento nei club comici di tutto il paese. Ma più di tutto, Richard Lewis sarà ricordato per la sua umanità, la sua sincerità e il suo coraggio nel condividere le sue battaglie personali con il pubblico. Infatti, l’attore da anni conviveva con il morbo di Parkinson, una diagnosi che ha reso ancora più toccanti e significative le sue ultimi esibizioni.

