Prince, arriva il film musicale diretto da Ryan Coogler: ecco le prime indiscrezioni

Ryan Coogler, rinomato per la regia dei film Black Panther, si sta avventurando nel mondo dei musical con un focus sul leggendario musicista Prince. Coogler è pronto a produrre un musical senza titolo basato sulle iconiche canzoni di Prince per la Universal Pictures. Il progetto, in sviluppo dal 2018, è supportato da Proximity Media e vanta una sceneggiatura scritta da Bryan Edward Hill. Scopriamo insieme i primi dettagli riguardo la pellicola musiclae dedicata al re della musica rock e leggera!

I primi dettagli sul musical dedicato a Prince con la direzione artistica d’eccellenza di Ryan Coogler

Accanto a Coogler nella produzione ci sono Zinzi Coogler, Sev Ohanian, Troy Carter di Atom Factory e Jody Gerson, presidente di Universal Music Publishing Group. Rebecca Cho di Proximity funge da produttrice esecutiva del progetto.

Questa notizia segue l’annuncio recente del prossimo film di Coogler per la Warner Bros., con protagonista Michael B. Jordan, in uscita il 7 marzo 2025. Coogler e Jordan hanno una storia di collaborazione, avendo lavorato insieme in progetti come Fruitvale Station (2013), Creed (2015) e Black Panther (2018).

L’ultimo impegno di regia di Coogler è stato il sequel del 2022 del film Marvel Black Panther: Wakanda Forever. È importante notare che ha contribuito ai testi della canzone di Rihanna Lift Me Up dalla colonna sonora del film, guadagnandosi nomination per premi prestigiosi come gli Oscar, i Golden Globes e i Grammy.

Prince, venerato come icona musicale, ha un vasto catalogo di successi, tra cui capolavori come When Doves Cry, Let’s Go Crazy, Kiss e Batdance. I suoi contributi cinematografici includono il ruolo da protagonista nel musical rock del 1984 Purple Rain, diretto da Albert Magnoli. Il film, un classico cult della Warner Bros., celebra il suo 40º anniversario questo luglio ed ha vinto un Oscar per la Migliore Colonna Sonora Originale.