Pins and Needles – Omar Sy in Puglia con Luca Ward: l’attore francese sedotto dalle specialità del luogo!

Pins and Needles è il nuovo lungometraggio diretto da Jeymes Samuel (The Harder They Fall, They Die by Dawn) attualmente in produzione a Matera, celeberrima località della Basilicata che con i suoi suggestivi Sassi è Patrimonio dell’Unesco e spesso è stata utilizzata nel mondo cinematografico come nel caso de La Passione di Cristo (2004), Omen – Il presagio (2006), Ben-Hur (2016) e, più recentemente, L’ultimo Paradiso (2021) e No Time to Die (2021). In particolare questo fascinoso luogo è sempre stato perfetto per portare su schermo la Terra Santa e non a caso, anche con questo nuovo titolo, l’idea è quella di realizzare una storia biblica.

Pins and Needles reinterpreta la Bibbia in chiave ironica

Pins and Needles, nello specifico, è una commedia biblica che tra l’altro vede, al centro del cast, il famoso attore francese Omar Sy (Quasi amici – Intouchables, Jurassic World – Il dominio) e anche Lakeith Lee Stanfield (Judas and the Black Messiah, Millennium – Quello che non uccide). Proprio Sy si è preso una pausa dalla routine filmica ed è stata accompagnato dal nostrano Luca Ward (Sotto il sole di Amalfi, Scusa ma ti chiamo amore) in un posto speciale a Bari. Come riporta Puglia Reporter, Ward ha portato Sy in un locale tipico di sua conoscenza dove il divo è stato accolto con prodotti tipici come sgagliozze, mozzarelle e capocollo.

A testimoniare questo particolare incontro nel capoluogo pugliese c’è una foto (che trovate al link della fonte) che vede l’artista di Trappes sorridente, mentre è accompagnato dai proprietari dell’attività commerciale. Che dire? Ci auguriamo che la celebrità abbia apprezzato questo incredibile benvenuto nella nostra terra e che anche lui, come molti altri suoi colleghi, si innamori dell’Italia. Pins and Needles, prodotto da Eagles Pictures, terminerà la produzione a febbraio 2023, con uno stop natalizio che va dal 9 dicembre 2022 al 5 gennaio 2023.