Paul Rudd ritorna nei panni di Ant-Man, ma quando arriva il prossimo film Marvel?

Paul Rudd, l’indimenticabile e amabile Ant-Man del MCU, ha parlato del suo prossimo film da protagonista nel mondo Marvel. Durante il red carpet di Ghostbusters: Frozen Empire, è stato chiesto a Rudd se indosserà nuovamente il suo supercostume. La star ha dichiarato a THR di non avere informazioni su un ritorno nel franchise di Ant-Man, ma conosce molto bene coloro che potrebbero avere una risposta. Rudd ha detto: “Non ne ho idea. Davvero, non lo so. Sarebbe meglio chiedere a Kevin Feige e a quei ragazzi.” Questo interrogativo segue le voci diffuse su internet e le notizie secondo cui la Disney non ha intenzione di proseguire con un Ant-Man 4 o un Captain Marvel 3 dopo le loro performance al botteghino.

Anche il CEO della Disney, Bob Iger, ha accennato a alcuni cambiamenti nella pianificazione generale dell’intera azienda dopo l’anno scorso. In particolare, si parla del numero di progetti approvati e quelli che vengono portati al cinema. Ma cosa aspettarsi, dunque?

Il futuro dei film Marvel e risponde la critica ai “troppi sequel”

“Bisogna abbandonare le cose in cui non si crede più, e non è facile in questo settore, perché o si è già cominciato, ci sono stati dei costi sostenuti, o si ha una relazione sia con i dipendenti che con la comunità creativa,” ha rivelato Iger. “Non è una cosa facile, ma bisogna prendere quelle decisioni difficili. Noi abbiamo preso quelle decisioni difficili. Non ne abbiamo parlato molto pubblicamente, ma abbiamo già abbandonato alcuni progetti che non ci sembravano abbastanza validi.“

Sebbene Iger sembrasse un po’ scettico riguardo alla prospettiva di alcuni film in fase di pianificazione che vedranno la luce, ciò non significa che la Disney abbandoni del tutto i sequel. Durante la Dealbook Conference di New York dell’anno scorso, il CEO ha difeso i sequel. Dice che il problema del loro approccio precedente era il numero eccessivo di cose che venivano realizzate, non necessariamente la qualità dei film.

“Non voglio scusarmi per aver realizzato sequel,” ha iniziato Iger. “Alcuni hanno avuto un successo straordinario. E sono stati anche buoni film. Credo che ci debba essere un motivo per farlo, oltre al commercio. Bisogna avere una buona storia. E ne abbiamo fatti troppi. Questo non significa che smetteremo di farli.”

Ha concluso, infine: “Non sono sicuro che un altro studio raggiungerà mai alcuni dei numeri che abbiamo ottenuto noi. Voglio dire, siamo arrivati al punto in cui se un film non faceva un miliardo di dollari al botteghino globale, eravamo delusi. È uno standard incredibilmente alto.”