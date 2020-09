Evento Speciale alla 77ª Mostra del Cinema Di Venezia il documentario Paolo Conte, Via con me arriva negli UCI Cinemas dal 28 al 30 settembre 2020

Dal 28 al 30 settembre 2020 nelle multisala del Circuito UCI arriva il film documentario Paolo Conte, Via con me, presentato come Evento Speciale alla 77ª Mostra del Cinema di Venezia, con la voce narrante di Luca Zingaretti. Diretto da Giorgio Verdelli e prodotto dalla Sudovest Produzioni e dalla Indigo Film in collaborazione con Rai Cinema, sarà distribuito da Nexo Digital. Paolo Conte, Via con me racconta un personaggio eclettico e misterioso, e la vita di uno dei più grandi musicista italiani. Attraverso interviste, filmati dei concerti, le canzoni, le testimonianza di amici e colleghi e le riprese di tour internazionali, il documentario rappresenta una carriera unica e una grande storia umana e musicale.

La carrellata di testimonianze include personaggi del mondo dello spettacolo, della letteratura e della musica, come Roberto Benigni, Vinicio Capossela, Caterina Caselli, Francesco De Gregori, Stefano Bollani, Giorgio Conte, Pupi Avati, Luisa Ranieri, Luca Zingaretti, Renzo Arbore, Paolo Jannacci, Vincenzo Mollica, Isabella Rossellini, Guido Harari, Cristiano Godano, Giovanni Veronesi, Lorenzo Jovanotti, Jane Birkin, Patrice Leconte, Peppe Servillo, il film si inoltra nel labirinto delle canzoni di Paolo Conte, anche quelle scritte per gli interpreti più diversi, come Adriano Celentano, Enzo Jannacci, Jane Birkin, Caterina Caselli e Bruno Lauzi. Addentrandosi anche nella passioni dell’artista oltre la musica, come il cinema, la pittura e il diritto. All’interno di Paolo Conte, Via con me sarà presente anche un’intervista inedita e personale realizzata da Verdelli stesso dove il musicista racconta le proprie vicende umane, personali e artistiche, in una continua scoperta tra noto e sconosciuto, tra le storie, i versi e le canzoni di quello straordinario microcosmo che è il mondo di Paolo Conte.

Le multisala che proietteranno Paolo Conte, Via con me il 28 e 29 settembre alle 20:30 e il 30 settembre alle 18:00 e alle 20:30 sono UCI Bicocca a Milano, UCI Luxe Campi Bisenzio a Firenze, UCI Fiumara a Genova e UCI Porta Di Roma a Roma. Le multisala che invece non avranno la terza proiezione alle 20.30 il 30 settembre sono UCI Casoria a Napoli, UCI Montano Lucino a Como, UCI Curno e Bergamo, UCI Ferrara, UCI Firenze, UCI Fiume Veneto a Pordenone, UCI Lissone nella provincia di Monza e della Brianza, UCI Cinepolis Marcianise a Caserta, UCI Molfetta, UCI Orio a Bergamo, UCI Parco Leonardo a Roma, UCI Perugia, UCI Piacenza, UCI Reggio Emilia, UCI Roma Est, UCI Romagna Savignano sul Rubicone, UCI Torino Lingotto, UCI Meridiana Casalecchio di Reno a Bologna, UCI Luxe Marcon a Venezia, dove comunque sarà possibile vedere il film il 28 e 29 settembre alle 20:30 e il 30 settembre alle 18:00. Quelle che proietteranno Paolo Conte, Via con me il 29 settembre alle 20:30 sono invece UCI Alessandria, UCI Arezzo, UCI MilanoFiori, UCI Showville Bari, UCI Bolzano, UCI Catania, UCI Certosa a Milano, UCI Seven Gioia del Colle, UCI Red Carpet Matera, UCI Mestre a Venezia, UCI Palermo, UCI Sinalunga, UCI Villesse, UCI Pioltello a Milano.

