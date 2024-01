Oscar 2024, la polemica di Judd Apatow: “Scandaloso definire Barbie non originale”

L’Academy è fonte costante di polemiche, il mondo dello spettacolo è in subbuglio per un recente aggiornamento riguardo la candidatura all’Oscar della pellicola di Greta Gerwig e Noah Baumbach, Barbie. Gli sceneggiatori, che hanno preso la storia delle celebre bambola Mattel e l’hanno trasformata in un film che rifugge le aspettative, candidandolo a diventare uno dei titoli più discussi e celebri del 2023. Il film ha ricevuto il plauso di pubblico e critica, diventando un classico dagli incassi record.

La gran parte della critica ha sottolineato la grande originalità della pellicola, qualità garantita dalla visione della stessa opera: allora perché l’Academy lo ha candidato nella categoria di Miglior Sceneggiatura non originale? Il primo a protestare è il regista di commedie Judd Apatow, la cui polemica sul social X ha raccolto consensi!

Barbie nella categoria Academy come Miglior Sceneggiatura non originale, scatta la polemica: le dure parole di Judd Apatow

Barbie candidato come Sceneggiatura non originale agli Oscar: la decisione risulta inspiegabile anche a registi celebri come Judd Apatow. Come mai il film sulla bambola più famosa del mondo non è stato registrato nella categoria di miglior sceneggiatura originale? In molti si pongono questa domanda, ma le polemiche sono aperte! Non è la prima pellicola a dover affrontare questo bizzarro iter agli Academy.

Il post di Apatow è polemica aperta: “Un insulto agli sceneggiatori definire lo script non originale. Non hanno lavorato su materiale preesistente. Non esisteva nessun materiale riguardante questa storia. C’era uno spazio vuoto“. In molti concordano con il regista e sceneggiatore americano: la categoria degli Academy è, quest’anno, particolarmente competitiva per titoli come Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese, assottigliando le possibilità di vittoria per Greta Gerwig e Noah Baumbach.

Gli altri titoli candidati nella medesima categoria a scaternare polemiche sono classici come Toy Story 3, Borat 2, Before Sunset e Before Midnight.