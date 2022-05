Oppenheimer: svelate le prime immagini ufficiali dell’atteso film di Christopher Nolan

Cillian Murphy è J. Robert Oppenheimer, il celebre fisico statunitense che aiutò a creare il progetto Manhattan, nella prima immagine ufficiale del film

Oppenheimer, il nuovo film dell’ipnotico e cervellotico regista Christopher Nolan, si prospetta un’avventura oltre i confini della fisica. E non è solo un gioco di parole: l’artista ha creato un mondo di star attorno ad alcune figure storiche più importanti del secolo scorso. Figure, come il fisico J. Robert Oppenheimer in persona, che hanno cambiato il volto della scienza, ma che hanno soprattutto introdotto una nuova arma letale nel mondo contemporaneo. Oppenheimer fu la mente dietro il famigerato Progetto Manhattan: la bomba atomica, in poche parole, è una sua invenzione.

Cillian Murphy, la star di Peaky Blinders, vestirà il ruolo del protagonista, Robert J. Oppenheimer, apice di un cast altrettanto stellare. Gli altri prestigiosi nomi che daranno il volto ad alcuni dei personaggi più controversi del Novecento sono: Emily Blunt, Florence Pugh, Robert Downey Jr., Matt Damon, Rami Malek, Benny Safdie, Josh Hartnett, Dane DeHaan, Jack Quaid, Matthew Modine, Dylan Arnold, David Krumholtz, Alden Ehrenreich e Michael Angarano. Al cast, inoltre, si aggiunge come new entry un altro grande attore e regista: Kenneth Branagh, al cinema nei panni di Hercule Poirot in Assassinio sul Nilo, ma soprattutto candidato agli Oscar in numerose categorie grazie al suo film Belfast.

La prima immagine ufficiale di Cillian Murphy nei panni di Robert Oppenheimer è stata diffusa e le prime reazioni sono davvero entusiaste: Murphy sembra guardare dritto nel cuore dello spettatore con la stessa intensa intelligenza leggibile negli occhi del vero Robert Oppenheimer. Il look, inoltre, appare estremamente curato e somigliante al reale abbigliamento dello scienziato. Murphy, uno degli attori più talentuosi della sua generazione, saprà certamente rispondere con vitalità alla cinematografia complessa e articolata di Christopher Nolan. Ecco la prima immagine ufficiale di Murphy in costume:

L’immagine è stata diffusa grazie alla concessione degli Universal Studios, che ne possiede i diritti.