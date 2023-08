Olivia Wilde è in Puglia, nel video virale va matta per i taralli!

Olivia Wilde matta per i taralli, la star è in vacanza in Puglia e sembra divertirsi da matti!

Olivia Wilde è in vacanza – come molti – in Italia, precisamente in Italia meridionale. La regista e attrice si trova in Puglia, dove si sta godendo l’estate e il sole, ma soprattutto dove sta scoprendo lentamente le prelibatezze locali: in un video virale che la ritrae felice e sorridente, la star sembra innamorarsi senza possibilità di recupero dei taralli pugliesi. Il video, pubblicato dalla stessa attrice sui suoi canali social, è stato condiviso moltissime volte e conferma la grande fama che l’Italia meridionale sta lentamente acquisendo negli ultimi tempi.

La Puglia, una regione ricca di storia ma soprattutto dal mare cristallino e dai paesaggi mozzafiato, è stata negli ultimi anni una delle preferite dei vip, che l’hanno affollata con la loro presenza lumiosa, dandole lo spazio che merita.

Olivia Wilde e la vacanza in Puglia, la passione per i taralli nel video virale

Olivia Wilde è in vacanza in Puglia e la sua passione, oltre alle bellezze locali, sembrano certamente essere le prelibatezze locali. La sua ultima dichiarazione d’amore è nei confronti di un cibo molto popolare in tutta Italia, ma che nella regione pugliese sembra raggiungere l’apoteosi del gusto!

O, almeno, così sembra vederla la bella Olivia che – in un video virale – non riesce a fare a meno di degustare, amandoli, i tarallini pugliesi piccoli e piccanti. La sua reazione al cibo italiano è diventata virale in pochissimo tempo, riempendo di gioia i suoi fan ma soprattutto di fierezza gli abitanti della regione. Ecco Olivia che si rimpinza di tarallini nella clip pubblicata dai suoi profili ufficiali:

“Italia, cosa diavolo c’è in questi? Non riesco a smettere di mangiarli, sono dipendente…” commenta.