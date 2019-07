Arriva al cinema il 3 ottobre 2019 il film diretto e scritto da Andrea Castoldi, Non si può morire ballando

Dopo Vista mare, Andrea Castoldi torna alla regia di Non si può morire ballando, un film girato interamente in Lombardia e ispirato a un’esperienza personale. Protagonisti sono due fratelli, interpretati rispettivamente da Salvatore Palombi e Mauro Negri, di nome Gianluca e Massimiliano, che vivono la malattia da un’angolazione diversa dello stesso letto in ospedale: uno seduto su una sedia e l’altro su quel letto da settimane. Gianluca ha tre mesi di vita e Massimiliano passa gran parte del tempo libero con lui, senza darsi per vinto va alla ricerca del Professor Bertolucci (Gianni Quillico), che aveva in passato contribuito a un vecchio studio sulla rara malattia cui è affetto il fratello.

Nel cast del film troviamo Salvatore Palomvi (Gianluca Carbone), Mauro Negri (Massimiliano Carbone), Gianni Quillico (Antonio Bertolucci), Jvonne Jò (Laura Saporiti), Lorenza Pisano (Giusy), Tullia Ferrario (Sandra), Denise Mirandola (Paola) e tanti altri ancora. Soggetto e sceneggiatura del film sono curati da Andrea Castoldi. Non si può morire ballando uscirà al cinema il 3 ottobre 2019.