Nicole Kidman sui primi anni di carriera: “Per ottenere le audizioni, mentivo sulla mia altezza”

“L’altezza è mezza bellezza“, dice un vecchio detto. Ad Hollywood sembrano pensarlo diversamente. In una recente intervista al Radio Times Podcast, Nicola Kidman ha raccontato di aver avuto grossi problemi all’inizio della sua carriera nel mondo del cinema a causa della sua altezza (l’attrice è altra un metro e 80 centimetri). Per questa ragione, la star ha dovuto mentire spudoratamente per ottenere delle audizioni.

Nicole Kidman e suoi primi anni di carriera difficili a causa della sua altezza

Nicole Kidman ha rivelato che molte persone, nei suoi primi anni di carriera, le dissero che non avrebbe sfondato nel magico mondo di Hollywood a causa della sua statura troppo elevata. “Mi dicevano: ‘Non farai carriera. Sei troppo alta. La gente mi diceva: ‘Com’è l’aria lassù?’. Ora mi dicono: ‘Sei molto più alta di quanto pensassi’, oppure gli uomini si chiedono quanto siano alti i miei tacchi. Ogni volta che vado sul tappeto rosso, mi mandano scarpe sempre altissime e penso: ‘Diventerò una giraffa!’“, ha dichiarato l’attrice. La star ha poi raccontato che quando era piccola è stata scartata per un ruolo nel musical Annie perché era alta due centimetri in più rispetto al limite imposto dal ruolo.