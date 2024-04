Mountain Man: Joe Manganiello produttore e protagonista dello zombie thriller

Come riporta in esclusiva Deadline, Joe Manganiello sarà produttore e protagonista di Mountain Man, zombie thriller tratto dalla serie di romanzi scritti da Keith C. Blackmore e diretto da John Lee (False Positive). Scritto da Matt Deller, il film verrà presentato ai potenziali distributori al mercato dell’ormai sempre più imminente Festival di Cannes 2024.

I primi dettagli sulla trama dello zombie thriller Mountain Man

Mountain Man racconterà la storia di Gus, un sopravvissuto che vive in un mondo post-apocalittico affrontando l’isolamento e il costante pericolo di un attacco zombie. Il protagonista, interpretato da Joe Manganiello, è un alcolista e ha pensieri suicidi fino a quando non trova un’altra persona ancora in vita, un’affascinante donna che rappresenta per lui una minaccia completamente diversa. Le riprese del film dovrebbero iniziare nei prossimi mesi. “John è una mente creativa brillante. Stavamo cercando il progetto giusto da realizzare insieme fin da quando abbiamo girato Pee Wee’s Big Holiday ed è finalmente qui. Siamo davvero entusiasti nel lavorare a un progetto così strano e folle con lui“, ha dichiarato in una breve nota Joe Manganiello, il cui ultimo progetto cinematografico risale allo scorso anno, vale a dire la comedy thriller The Kill Room al fianco di Uma Thurman e Samuel L. Jackson.