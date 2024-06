Morgan Freeman contro TikToker che ha usato la sua voce con l’IA: “è uno scam”

Morgan Freeman non ci sta con l’uso improprio dell’Intelligenza Artificiale, e si è fatto immediatamente sentire. Il celebre attore americano premio Oscar, noto non solo per la sua versatilità ma anche per la sua altrettanto famosa voce, è stato recentemente il soggetto dell’uso improprio della sua voce attraverso l’IA da parte di una TikToker.

Morgan Freeman è l’ultima vittima dell’uso improprio dell’Intelligenza Artificiale

Tutto ha inizio negli scorsi giorni quando un aspirante influencer è andata virale su TikTok, ma poi anche su altre piattaforme social, per aver pubblicato un video dove mostra la sua vita agiata tra yatch e vacanze lussuose descrivendo il video come “la giornata tipo nella vita di una nipote d’arte“. Ad aver riscosso molto successo non è stato il video in sé quanto la narrazione sottofondo di Morgan Freeman dalla giornata ideale nella vita della “nipote”. Quello che doveva essere però un video divertente si è rivelato essere un falso, perché la Tik Toker e Morgan Freeman non hanno nessun legame di parentela, e di fatto l’attore americano non è lo zio dell’influencer.

L’uso indebito della voce da parte della TikToker attraverso l’uso dell’IA ha immediatamente attirato l’attenzione di persone vicine a Freeman che hanno prontamente avvisato l’attore del fatto. Freeman infatti, con un post su X (Twitter) ha recentemente ringraziato i fan che l’hanno avvisato del video: “. La vostra dedizione aiuta l’autenticità e l’integrità, che devono rimanere fondamentali. Sono molto grato. #IA #scam #imitazione #IdentityProtection“

Thank you to my incredible fans for your vigilance and support in calling out the unauthorized use of an A.I. voice imitating me. Your dedication helps authenticity and integrity remain paramount. Grateful. #AI #scam #imitation #IdentityProtection — Morgan Freeman (@morgan_freeman) June 28, 2024

