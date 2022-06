Morbius: Spider-Man esiste nell’universo del film? La risposta del regista vi sorprenderà!

Morbius – il film Sony sul vampiro vivente interpretato da Jared Leto – sta per incontrare per la prima volta il pubblico. Spider-Man ci sarà?

Manca davvero poco all’uscita di Morbius – l’atteso film distribuito da Sony Pictures e tratto dai fumetti Marvel – con protagonista Jared Leto. Una domanda che assilla i fan dei comics e l’aspirante pubblico è : ci sarà uno degli Spider-Man nel film? Dopo le affascinanti e mirabolanti peripezie dell’Uomo Ragno e del suo multiverso in Spider-Man: No Way Home ci si aspetta l’uscita di Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire in ogni film che ha qualsivoglia affiliazione con l’MCU.

Ma alla domanda da un milione di dollari ha saputo dare una risposta soddisfacente il regista di Morbius, Daniel Espinosa, che conferma quello che molti fan sospettavano riguardo l’universo in cui è ambientato il film. Ecco la risposta data dal regista riguardo la presenza di Spider-Man nell’universo del Dr. Michael Morbius, data durante un’intervista con Cinemablend: “Certo che esiste Spider-Man nell’universo di Morbius! Voglio dire, in quasi ogni spider-verso, intendo, in ogni universo che è esistito nell’universo Marvel, se leggete i fumetti, la teoria delle stringhe, se volete chiamarla così. Se ricordate bene, è strettamente collegata con i Seinfield alternativi. Esiste un mondo in cui esistono gli stessi personaggi, e sono proprio TUTTI i personaggi, ma sono leggermente diversi“.

Il regista di Morbius, poi, ha continuato dicendo: “Così, in quasi tutti i gli universi, esiste uno Spider-Man, o i Fantastici 4, o un Tony Stark, o un Morbius. Non è esattamente così che l’MCU sta approcciando alla teoria, ma stanno cercando di restare fedeli ad una idea di base. Poi, come second opzione, esiste quella del totem. Il totem implica che in ogni universo ci sia uno spider totem. Ciò significa che in ogni universo deve esistere uno Spider-Man. O una Spider-Woman“. Spider-Man, per chiunque abbia visto il trailer di Morbius, appare brevemente in un graffito su una parete della città con la scritta “Assassino”.