Monica Bellucci e Tim Burton sono una coppia? Un magazine francese sgancia la bomba sui due

Secondo quanto riporta Paris Match, Tim Burton e Monica Bellucci sarebbero una coppia. Dopo la fine del matrimonio con Vincent Cassel e alcuni flirt (tra cui quello più recente con l’artista Nicolas Lefebvre), l’attrice avrebbe ritrovato l’amore proprio con il regista di Edward Mani di forbice, single dal 2014, anno in cui si è separato dall’attrice Helena Bonham Carter. I due starebbero insieme ormai già da diversi mesi, e avrebbero fatto di tutto per mantenere il massimo riserbo sul loro amore. Sfortunatamente per loro, i paparazzi sono stati più furbi di loro!

Monica Bellucci e Tim Burton sono una coppia, l’indiscrezione del magazine Paris Match

Paris Match ha paparazzato Monica Bellucci e Tim Burton insieme, a passeggio, per le strade di Parigi. Secondo il magazine, l’amore tra l’attrice italiane e il regista statunitense sarebbe nata a Lione lo scorso ottobre, durante il Lumière Film Festival. Un incontro casuale ma galeotto, sedici anni dopo il loro primo incontro, avvenuto nel 2006 sulla scalinata del Palais des Festivals di Cannes.

Che Burton avesse un debole per la “nostra” Monica, era piuttosto risaputo. Anni fa, nel corso di un’intervista al settimanale Gala, aveva dichiarato: “Sono pazzo di Monica Bellucci. Sogno di restare bloccato in ascensore con lei. È così bella…“. Un sogno che sembrerebbe essere diventato realtà!