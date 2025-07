Michael Douglas annuncia il suo ritiro: “Non voglio morire sul set”

Dopo sessant’anni di onorata carriera nel mondo del cinema, per Michael Douglas sembra essere arrivato il momento di andare in pensione. Ospite del Festival Internazionale del Cinema di Karlovy Vary, dove ha presentato la versione restaurata del cult movie Qualcuno volò sul nido del cuculo in occasione del suo 50esimo anniversario, l’attore ha incontrato il pubblico raccontando aneddoti della sua sfavillante carriera cinematografica, della sua vita privata e di ciò che gli riserva il futuro. La star, vincitore nel 1988 dell’Oscar come Miglior attore protagonista per Wall Street di Oliver Stone, ha infatti annunciato il suo ritiro.

Michael Douglas annuncia il suo ritiro dalla recitazione: l’attore è pronto a godersi gli ultimi anni di vita dedicandosi alla famiglia

Il ritiro dal mondo del cinema di Michael Douglas non è del tutto una sorpresa. L’attore dal 2021 è apparso in soli due progetti, il film Ant-Man and the Wasp: Quantumania e la miniserie Benjamin Franklin. “Mi sono reso conto che era il momento di fermarmi. Ho lavorato duramente per quasi sessant’anni e non volevo essere una di quelle persone che muoiono sul set. Non ho intenzione di tornare“, ha dichiarato la star dal palco del Festival Internazionale del Cinema di Karlovy Vary. Il protagonista di cult movie come Basic Instinct, Attrazione fatale e La guerra dei Roses, ha però assicurato che dovessi capitargli “un copione straordinario” sarebbe più che pronto a tornare su un set.

Insomma, a 80 anni suonati, Michael Douglas è prontissimo a viversi un ritiro sereno e senza rimpianti, con l’intenzione di dedicare più tempo alla sua famiglia. Il prossimo 18 novembre, l’attore infatti festeggerà i 25 anni di matrimonio con l’attrice Catherine Zeta-Jones, con la quale ha avuto due figli, Dylan Michael (2000) e Carys Zeta (2003). A proposito della sua vita matrimoniale, la star ha scherzato: “Nello spirito di mantenere un matrimonio felice, sarò entusiasta di interpretare il ruolo della moglie“.