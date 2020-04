I Marvel Studios hanno portato gioia e action nella vita di molti amanti del genere cinefumettistico

Grazie ai film della Marvel infatti, tante persone hanno iniziato ad amare le storie che per anni hanno intrattenuto solamente gli amanti dei fumetti, prima considerati nerd, adesso visti come “detentori della verità” sulle storie che appassionano milioni di persone in tutto il mondo. Il fatto che la gente si sia avvicinata a questo genere di film infatti, deve essere davvero esaltante per le persone che queste storie le hanno sempre amate.

Poiché quindi, la Marvel e i suoi film sono seguitissimi, due dei registi che hanno portato maggior lustro al MCU, Anthony e Joe Russo, hanno recentemente espresso il desiderio post-pandemia: che i loro film (i cinecomic MCU), possano aiutare a riportare le persone in sala. Come sapete infatti, il mondo del cinema – e più in generale quello dell’intrattenimento – stanno soffrendo molto l’arrivo di questo Coronavirus SARS-Cov-2. E magari, per superare la crisi, riportare in sala i cinecomic MCU potrebbe aiutare il settore a riprendersi un po’. Chissà? Ecco le loro parole che i cineasti hanno speso mentre si trovavano al podcast ReelBlend:

L’esperienza cinema è un’esperienza di comunità. Forse il momento più toccante di tutte le nostre carriere è stato qualche settimana fa, quando è iniziato il blocco, ed Endgame era in voga sui social media perché tutti stavano pubblicando video delle proiezioni di apertura nei loro cinema, con un pubblico davvero emotivamente connesso al materiale. Per noi, questa è davvero la forza dell’esperienza della sala cinematografica, che unisce il pubblico e unisce anche e addirittura a livello globale. Far parte dei film che hanno reso possibile reazioni del genere, su quella scala, con quel livello di connessione emotiva da parte del pubblico, è stato davvero molto toccante e sarà per sempre il momento clou della nostra carriera. Quindi, usare quei film per riportare le persone nei cinema? Beh, per noi sarebbe straordinario. Voglio dire, qualsiasi opportunità per le persone di tornare indietro e condividere di nuovo quelle storie insieme è una cosa che non ci tireremmo indietro dal sostenere.

