Marlon Brando: una vita all’apice del successo ma costellate da tragedie: ecco la maledizione che colpì i suoi figli

Nonostante il suo grande successo nel mondo di Hollywood, il divo Marlon Brando ha avuto una vita abbastanza burrascosa, a causa di numerosi lutti e altrettanti tragedie. Nel 1957 sposò in prime nozze l’attrice Anna Kashfi, con la quale ebbe il primo figlio, Christian Devi Brando, morto all’età di cinquant’anni. La vita di Christian però è stata molto movimentata fin da quando aveva solo un anno, quando fu al centro di un’accesa battaglia legale dovuta alla separazione dei suoi genitori. Una lotta durata tredici anni e finita con la vittoria di Marlon Brando, che ottenne la custodia cautelare del figlio.

Nel 1971 Christian iniziò a vivere con suo padre a Los Angeles. Solo un anno dopo il ragazzo – uscito da scuola – fu rapito dalla madre, che lo portò da due hippie in Messico, in cambio di dieci mila dollari, tutto questo solo per vendetta nei confronti del suo ex marito. In quel periodo l’attore era in Europa per registrare Ultimo tango a Parigi e gestì l’intera situazione al telefono, pagando due investigatori privati affinché trovassero suo figlio, riuscendo nel suo intento.

Nel frattempo Christian cresceva e iniziò a lavorare abbandonando gli studi. A 22 anni il padre gli comprò una capanna, dove il ragazzo si dedicò alla sua passione per la scultura, vivendo insieme al papà. In quel periodo conobbe il mondo delle sostanze stupefacenti. Nel frattempo Marlon Brando continuò a vivere la sua vita e soprattutto i suoi amori. Dalla relazione con la sua terza moglie nacquero due figli: Simon e Tarita Cheyenne, la prima figlia di Brando concepita attraverso l’inseminazione artificiale.

Nel 1989 la ragazza ebbe un grave incidente in seguito a una lite con il suo fidanzato. Rimase sfigurata in viso, ma grazie ai chirurghi riuscì a tornare quasi intatta. Nel 1990 poi Christian uccise il fidanzato della sorellastra, che nel frattempo era incinta di otto mesi. Durante il processo testimoniò lo stesso Marlon Brando, ammettendo di aver “fallito come padre. Sono pronto per le conseguenze”. Nel 1995 Cheyenne si suicidò impiccandosi nella casa della madre, mentre Christian continuò a fare abuso di sostanze stupefacenti. Alla fine degli anni Novanta iniziò una relazione con Bonnie Lee Blake, che rimase incinta. Successivamente si scoprì che il figlio era di Robert Blake. Nel 2001 Bonnie fu uccisa a colpi di pistola, ma Christian si rifiutò sempre di testimoniare.

Si risposò nel 2004, con Deborah Presley, figlia del famoso Elvis. L’anno successivo però la donna denunciò suo marito per maltrattamenti e minacce di morte. Il processo però non ebbe mai fine a causa della morte di Christian, avvenuta il 26 gennaio del 2008 a causa di una polmonite fulminante.