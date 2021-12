Marina Giulia Cavalli e il suo devastante lutto: il ricordo della figlia morta a soli 16 anni è puro e struggente amore

Marina Giulia Cavalli, attrice italiana nata negli Stati Uniti e che ha vissuto per molti anni in Piemonte, è conosciuta e amata dal grande pubblico per il suo storico ruolo nella seguita fiction Un posto al sole. Nella serie, in onda su Rai 3, è presente dal 2001 e veste i panni di Ornella Bruni. Nel cast dalla puntata 1090 per lei attori e colleghi della soap opera sono come una seconda famiglia. Prima di Un posto al sole ha partecipato a numerose pellicole per il grande schermo e prodotti televisivi; tra i film si ricordano Volevamo essere gli U2, Mario, Maria e Mario, Io amo Andrea e tra le fiction La coscienza di Zeno, 2 episodi di Casa Vianello, Passioni, Incantesimo e Incantesimo 2, Turbo, Don Matteo 6 e anche al film TV Un posto al sole coi fiocchi del 2013.

Lo struggente post su Instagram di Marina Giulia Cavalli dedicato alla figlia Arianna

Marina Giulia Cavalli è stata sposata con l’attore Roberto Alpi, classe 1952 maggiormente conosciuto per Incantesimo 3, CentroVetrice e Un posto al sole, con cui ha recitato più volte insieme sul set. Nel 1994 la coppia ha avuto una figlia, Arianna, malata di leucemia e scomparsa prematuramente il 16 novembre 2015, all’età di 21 anni. Il 16 dicembre 2021 Marina Giulia Cavalli ha pubblicato su Instragram un toccante post con una foto della figlia e una lunga didascalia. “Allora, Arianna, amore mio immenso, oggi è il tuo comple-mese celeste. 6 anni e 1 mese dal tuo trasferimento nella vera vita, come la chiami Tu. E mi sei sempre più vicina, ti sento sempre più dentro me. Andiamo verso il Natale, festa che un tempo adoravo e che ora è pregna di malinconia. Tante luci colorate intorno, per strada, nelle case… Ma la tua luce, angelo meraviglioso, è l’unica che per me abbia senso. Ti amo prima-ora-poi e per sempre. Mamma“, ha scritto. Sulla pagina Instagram sono arrivati numerosi commenti d’affetto e vicinanza all’attrice, anche da parte di molti fan. Marina Giulia Cavalli ha sempre sottolineato quanto abbia trovato conforto nei suoi amici e colleghi di Un posto al sole e nella fede religiosa.