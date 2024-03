Margot Robbie da Barbie a The Sims: annunciato il film live-action!

Margot Robbie saluta Barbieland per il mondo di The Sims! The Insneider ha confermato che la casa di produzione dell’attrice, la LuckyChap Entertainment, sta producendo un film live-action basato sul franchise di videogiochi di successo.

Margot Robbie sta collaborando con la regista di Loki Kate Herron per portare il mondo di The Sims sul grande schermo!

Kate Herron, che ha diretto la prima stagione di Loki dei Marvel Studios, dirigerà e co-scriverà l’adattamento cinematografico. La sceneggiatura sarà scritta da Briony Redman, che ha recentemente lavorato con Herron in un episodio di Doctor Who di prossima uscita.

Margot Robbie, Tom Ackerly, Josey McNamara e Sophia Kerr produrranno il film, insieme a Roy Lee e Miri Yoon di Vertigo Entertainment. Anche l’editore di The Sims, Electronic Arts, sarà coinvolto nell’adattamento cinematografico. Il film attualmente non ha ancora uno studio.

Cos’è The Sims

The Sims è nato dal gioco SimCity di Will Wright del 1989. A partire dal 2000, il franchise offre ai giocatori l’opportunità di creare avatar virtuali, intitolati “Sims”, ed esplorare varie possibilità per la loro vita nel mondo di gioco: carriera, amore, viaggi e la celebre personalizzazione delle proprie abitazioni. Nei decenni successivi The Sims si è trasformato in una serie di giochi disponibili su computer, console e dispositivi mobili.

Un film live-action basato su The Sims è in lavorazione dal lontano 2007, con i diritti inizialmente detenuti dalla 20th Century Fox. L’adattamento era stato scritto da Brian Lynch, con la produzione di John Davis. La versione Fox è stata poi cancellata nel 2019, in seguito all’acquisizione della 20th Century Fox da parte della Disney.

