Love in the Villa: Kat Graham e Tom Hopper in Italia per le riprese del film

Il prossimo 27 settembre inizieranno a Verona le riprese di Love in the Villa, nuovo film Netflix che sarà diretto da Mark Steven Johnson e che vedrà protagonisti Tom Hopper e Kat Graham, due volti piuttosto noti del piccolo schermo. La scelta di ambientare il film a Verona, la citta simbolo dell’amore, non è un caso. La storia, infatti, seguirà le vicende di una giovane americana che decide di fare un viaggio nel capoluogo veneto dopo una delusione d’amore. Una volta arrivata, scopre che la villa che ha prenotato, per errore, è stata riservata anche ad un altro ospite, un affascinante e cinico uomo inglese, con cui si troverà a dover condividere le vacanze.

Le riprese si svolgeranno tra Piazza delle Erbe, Piazza Bra, il Ponte di pietra e il cortile della Casa di Giulietta, con un’incursione anche al lago di Garda. Maestranze e professionisti di supporto veneti, così come comparse e figuranti, sono già stati reclutati per le sei settimane di riprese sul territorio, che saranno organizzate dalla produzione esecutiva di Nicola Rosada di 360 Degrees. La Veneto Film Commission ha sostenuto la fase di pre-produzione del film grazie al Fondo Location Scouting, messo a disposizione dall’Assessorato Regionale al Turismo, raggiungendo un obiettivo importante, considerato che il film sarà distribuito nel 2022 in tutto il mondo sulla piattaforma Netflix, veicolando la bellezza della città di Verona e del suo territorio.

Love in the Villa è prodotto da Margret Huddleston e Stephanie Slack (Off Camera Entertainment), per la regia di Mark Steven Johnson (noto per i suoi film legati all’universo Marvel, come Daredevil e Ghost Rider), con Kat Graham (tra i suoi ruoli di maggior successo Bonnie Bennett nella serie The Vampire Diaries) e Tom Hopper (al cinema spazia dal thriller, Terminator – Destino oscuro, alla commedia, Come ti divento bella, in tv è star di seguitissime serie tra cui The Umbrella Academy).