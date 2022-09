Leonardo Pieraccioni e il messaggio d’amore a Meghan Markle: “Vieni in Toscana a mangiare il lampredotto” [VIDEO]

Meghan Markle ha un fan d’eccezione e anche piuttosto inaspettato. Nella settimana in cui l’attrice di Suits è tornato a Londra insieme a suo marito – il Principe Harry – per presenziare ai funerali della regina Elisabetta, Leonardo Pieraccioni ha deciso finalmente di rivelare a tutti i suoi followers di avere un debole per la duchessa di Sussex.

Leonardo Pieraccioni e il messaggio d’amore a Meghan Markle

Per “conquistare” il cuore della bella quanto ribelle Meghan Markle, Leonardo Pieraccioni ha messo in atto tutta la sua vena poetica, dedicandole una vera e propria ballata con tanto di chitarra. “A me mi garbi Meghan Markle, americana, se lasci il principe t’aspetto qui in Toscana. E stai tranquilla la mi’ nonna non è regina, fumava il sigaro smoccolando la mattina. E tu mi garbi Meghan Markle, americana, basta con quel principe gnamo! Vieni qui in Toscana e tranquilla qui non c’è un mese di lutto, c’è il lampredotto da digerì col rutto”“, recita la canzone.

Tra i tanti commenti, spicca quello di Tosca D’Aquino. L’attrice napoletana, diretta da Pieraccioni ne Il Ciclone e ne I Laureati, ha scritto: “Dopo questa serenata lascia subito il principe e corre da te!“.