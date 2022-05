L’avete riconosciuta? È stata un “numero”, ha mostrato abilità psicocinetiche e ha avuto a che fare con un mostro

È nata a Marbella – in Spagna, vicino a Malaga, il 19 febbraio 2004 da genitori britannici che all’epoca gestivano lì un ristorante a Marbella. Sin dalla nascita, ha manifestato problemi all’udito, che con il passare degli anni hanno portato a una leggera ipoacusia a un orecchio. Ha esordito come attrice nel 2013 nella serie tv C’era una volta nel Paese delle Meraviglie. Quattro anni dopo, nel 2017, è stata inserita nella lista dei trenta adolescenti più influenti al mondo secondo la rivista Time, ed è la più giovane a essere nominata ambasciatrice di buona volontà dell’UNICEF. La bambina nella foto è Millie Bobby Brown!

È stata un “numero” e ha mostrato abilità psicocinetiche

Millie Bobby Brown ha ottenuto il successo con il ruolo di Jane Ives / “Undici” nella serie televisiva Netflix Stranger Things. La sua interpretazione le è valsa due candidature agli Screen Actors Guild Award come miglior attrice in una serie drammatica e due al Premio Emmy come miglior attrice non protagonista (nel 2017 e nel 2018), divenendo la più giovane attrice a ottenere la candidatura. Il personaggio di Undici, ve lo ricordiamo, ha abilità psicocinetiche e telepatiche.

Ha avuto a che fare con un mostro

Millie Bobby Brown ha esordito sul grande schermo nel 2019 in Godzilla II – King of the Monsters, sequel del film del 2014 Godzilla, con il ruolo di Madison Russell.